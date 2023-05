Torna Buongiorno Ceramica, la grande festa delle arti: le iniziative a Napoli e in Campania

Con uno straordinario supporto del volontariato, BUONGIORNO CERAMICA! 2023 a partire dai laboratori, dagli atelier, dai forni, dalle botteghe, dalle gallerie d'arte torna in strada, in piazza, nelle scuole, nei musei, nei parchi, sul mare.

BUONGIORNO CERAMICA 2023 invita il 20 e 21 maggio ad una festa diffusa, a partecipare nelle forme più diverse ad una insolita esperienza d'arte, ad una mobilitazione che narra di un'Italia creativa.

Sono 45 le Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove nell'arco di un weekend, organizzato dall'Associazione italiana Città della Ceramica - AiCC, si susseguono ogni anno Performance, Laboratori, Concerti, Aperitivi col Maestro, Degustazioni, Mostre, Installazioni, Visite guidate, Workshop, Letture, Trekking e molto altro. Un gran piacere sia per gli adulti che per i più piccoli. Un Festival concentrato in una due giorni a porte aperte.

Nel penultimo weekend di maggio tutti possono scoprire botteghe, laboratori, atelier in cui quotidianamente la ceramica viene pensata e realizzata. Possono incontrare i protagonisti, gli artigiani, i giovani artisti, i designers, vederli lavorare, toccare l'argilla, provare magari a mettersi al tornio, smaltare, capire il valore del fatto a mano.

Possono entrare nei musei, in gallerie, seguire percorsi di visita a tema, conoscere tradizioni secolari e scoprire le creatività più innovative. Partecipare a laboratori collettivi o fare piccole sedute di lavoro individuali.

Fare shopping di pezzi unici, scoprire a tavola quanto è più bello il cibo servito su un piatto artigianale o magari ascoltare musica fatta con strumenti in ceramica. Fare la prima colazione della ceramica o prendere il gelato al "gusto del ceramista"!

"Con Buongiorno Ceramica! vogliamo promuovere la ceramica artistica e artigianale, per riportarla al centro della sensibilità e dei costumi italiani. Il successo crescente di Buongiorno Ceramica! ci conferma che abbiamo intercettato una passione e forse anche un'inclinazione degli italiani. Per questo con AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica, promotrice della manifestazione, teniamo sempre viva l'attenzione e la passione su questa arte che rappresenta l'identità culturale per tanti territori italiani", sottolinea il presidente di AiCC Massimo Isola.

Le iniziative, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul sito www.buongiornoceramica.it e si svolgono in contemporanea nell'arco della "due giorni" nelle 45 città di antica tradizione ceramica in tutto il territorio nazionale e in alcune città della ceramica europee.

Le 45 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. Altre 12 città sono in fase di adesione ad AiCC.

Le iniziative in Campania:

A Napoli-Capodimonte un progetto di arredo urbano “sensazionale”… il Caselli, l’Istituto ad indirizzo raro della Real Fabrica di Capodimonte presenta le targhe d’artista per la toponomastica stradale della città a partire proprio dal quartiere di Capodimonte, happening domenica nel Parco di Capodimonte. Ed inoltre aperture di due delle botteghe/Atelier più importanti: Porcellane Carusio e Atelier Clara Garesio.

A Cerreto Sannita un programma ricco e diversificato con mostre, laboratori, visite guidate nel centro storico tutto a tema ceramica con tanto di laboratori esperienziali. Tra le mostre si segnala “Alchimie e forme astrali: terracotta e ceramica raku” e “Ceramiche a confronto: Porcellana di Capodimonte – Maiolica Cerretese”.

Ad Ariano Irpino una delle iniziative più originali e coinvolgenti, il Trekking del Ceramista nella giornata di sabato 20 maggio: un tour esperienziale sul tema della Maiolica arianese con tanto di sopralluoghi alle grotte scavate nella roccia dove gli antichi “pitanari” producevano ceramica fino ad arrivare agli atelier contemporanei.

A Calitri, pittoresco centro urbano, Buongiorno Ceramica, prende vita presso il Borgo Castello, luogo molto suggestivo, nato dalle fondamenta dell’antico castello e ristrutturato con cura: mostra ceramica, dimostrazioni al tornio, laboratori di decorazione.

A Cava de’ Tirreni la mostra antologica di tutta la ceramica cavese tra tradizione e design. Nella sede, il Monastero delle Clarisse, anche laboratori e incontri con gli artisti. Un filo simbolico e ideale di continuità ceramica per percorrere quei 5 chilometri che dividono Cava de’ Tirreni da Vietri sul Mare dove il weekend veste di colori, forme e passione la città della ceramica più colorata d’Italia, un’icona della ceramica artistica mediterranea. Nel weekend del 20 e 21 maggio infatti Portoni Aperti con dimostrazioni ceramiche tra decorazioni e tornio in strada lungo tutti i portoni di corso Umberto I.