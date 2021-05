“Buongiorno Ceramica”, appuntamento al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Per il weekend nazionale di “Buongiorno Ceramica” del 15 e 16 maggio 2021 organizzato dall’AICC-Associazione Italiana Città della Ceramica, cui partecipa anche il Comune di Napoli, l'artista Diego Cibelli sarà a disposizione (dalle ore 10 alle 13) del pubblico dei visitatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte per illustrare la sua mostra, di recente inaugurazione, “L’Arte del Danzare assieme”, a cura di Angela Tecce e Sylvain Bellenger, inserita nell’ambito delle mostre-focus “Incontri sensibili” che mettono in dialogo artisti contemporanei con la collezione storica del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Un parato che richiama la tecnica del restauro a ‘pastiche’ riveste la sala espositiva e conduce il visitatore in una dimensione avvolgente, in un gioco di sovrapposizioni di immagini digitali tratte dagli archivi della Biblioteca Nazionale di Napoli e dalle stampe della ricchissima collezione del conte trentino Carlo Firmian, conservate nel Gabinetto Disegni e Stampe del museo. Al centro della sala i suoi vasi in ceramica dialogano con quelli conservati nelle collezioni di Capodimonte. Per maggiori info: https://www.museocapodimonte.beniculturali.it/apre-la-mostra-diego-cibelli-larte-del-danzare-assieme/

Sempre nel weekend 15 e 16 maggio 2021 dalle ore 17.30 (zona Belvedere) l'associazione MusiCapodimonte con Aurora Giglio, Vittorio Cataldi, Francesco Ponzo, propone un recital di canzoni napoletane nella antica forma della Posteggia Napoletana in omaggio al Maestro Caruso. L’iniziativa vuole riportare alla luce l’autentica Arte della Posteggia e dei ‘Maestri ‘e cuncertino’ insieme alla riscoperta di antiche canzoni classiche napoletane. Prenotazione obbligatoria: info.musicapodimonte@libero.it, posti limitati. Per maggiori info https://www.museocapodimonte.beniculturali.it/lantica-arte-della-posteggia-omaggia-caruso/

