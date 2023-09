"24 'a Vigilia": Buon compleanno Vic' Street

BUON COMPLEANNO VIC'STREET DAL 1999 - 24' A VIGILIA



IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO, IL VIC'STREET PROPONE UN EVENTO ECCEZIONALE IMPERDIBILE

ACCOGLIENZA

FIDELITY CARD

COACKTAIL DI BENVENUTO

BRINDISI DI BUON COMPLEANNO

TORTA E DONO DELLA FORTUNA

OSPITI ARTISTI SPECIALI

CABARETTISTI- MUSICISTI- BALLERINE- ATTORI E TUTTO QUANTO FA SPETTACOLO

PRENOTA IL TUO TAVOLO PER UN EVENTO UNICO NEL SUO GENERE

081662423

CELL.:3356215087

CELL.:3387981020



MENU DIPONIBILI

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLINA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE



TRAMA:

NAPOLI 1647 UN ANONIMO PESCIVENDOLO SCIACCIATO DALLO STATO, DALLE TASSE E DALLA VIOLENZA MATURA LA NECESSITA' DI FARE QUALCOSA, RIBELLANDOSI AL POTERE DEI FORTI, MASANIELLO MATURERA' LA SUA RIVOLUZIONE DALL'ESPERIENZA VISSUTA SULLA SUA PELLE E SU QUELLA DEL POPOLO CHE ATTRAVERSO LE VOCI E I RACCONTI DI TITINA SPINGERANNO L'UOMO A LOTTARE PER IL GIUSTO .... UNA RIVOLTA PER IL PANE, PER LA VITA PER LA LIBERTA'! NON MANCHERANNO BALLI CANZONI E PARTECIPAZIONE PERCHE' E' IL POPOLO IL VERO PROTAGONISTA DI UNA RIVOLUZIONE CHE NASCE NEI CUORI DI TUTTI NOI ù

24 NELLA SMORFIA FANNO LE GUARDIE CHE TOMMASO ANIELLI NOMINAVA A' VIGILIA DELLA RIVOLUZIONE!

DRESS CODE: ABBIGLIAMENTO CASUAL

NB.: E' POSSIBILE VESTIRSI A TEMA CON L'EVENTO SU RICHIESTA!