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Mercoledì, 6 Settembre 2023
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Eventi / Cibo e Vino

"24 'a Vigilia": Buon compleanno Vic' Street

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 07/10/2023 al 07/10/2023 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

BUON COMPLEANNO VIC'STREET DAL 1999 - 24' A VIGILIA


IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO, IL VIC'STREET PROPONE UN EVENTO ECCEZIONALE IMPERDIBILE

ACCOGLIENZA
FIDELITY CARD
COACKTAIL DI BENVENUTO
BRINDISI DI BUON COMPLEANNO
TORTA E DONO DELLA FORTUNA
OSPITI ARTISTI SPECIALI
CABARETTISTI- MUSICISTI- BALLERINE- ATTORI E TUTTO QUANTO FA SPETTACOLO

PRENOTA IL TUO TAVOLO PER UN EVENTO UNICO NEL SUO GENERE
081662423
CELL.:3356215087
CELL.:3387981020

MENU DIPONIBILI
1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00
2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLINA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

TRAMA:
NAPOLI 1647 UN ANONIMO PESCIVENDOLO SCIACCIATO DALLO STATO, DALLE TASSE E DALLA VIOLENZA MATURA LA NECESSITA' DI FARE QUALCOSA, RIBELLANDOSI AL POTERE DEI FORTI, MASANIELLO MATURERA' LA SUA RIVOLUZIONE DALL'ESPERIENZA VISSUTA SULLA SUA PELLE E SU QUELLA DEL POPOLO CHE ATTRAVERSO LE VOCI E I RACCONTI DI TITINA SPINGERANNO L'UOMO A LOTTARE PER IL GIUSTO .... UNA RIVOLTA PER IL PANE, PER LA VITA PER LA LIBERTA'! NON MANCHERANNO BALLI CANZONI E PARTECIPAZIONE PERCHE' E' IL POPOLO IL VERO PROTAGONISTA DI UNA RIVOLUZIONE CHE NASCE NEI CUORI DI TUTTI NOI ù
24 NELLA SMORFIA FANNO LE GUARDIE CHE TOMMASO ANIELLI NOMINAVA A' VIGILIA DELLA RIVOLUZIONE!
DRESS CODE: ABBIGLIAMENTO CASUAL
NB.: E' POSSIBILE VESTIRSI A TEMA CON L'EVENTO SU RICHIESTA!

 

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