Musica e film nel segno di Buñuel al Festival di cinema spagnolo e latinoamericano di FOQUS

Una serata nel segno della Spagna e del cinema surrealista domani, mercoledì 27 luglio, a partire dalle 20.30, nell’ambito del Festival di cinema spagnolo e latinoamericano organizzato da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli ed Exit Media.

Si comincia con l’esibizione della Banda de música de Higueruela, una quarantina di elementi, tra fiati, ottoni e percussioni, provenienti dalla comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. A seguire, alle 21.30, la proiezione di “Buñuel, un cineasta surrealista” di Javier Espada (SPA 2021, 90 minuti), già presentato con successo di critica e pubblico a Cannes, che sarà introdotta dal critico Goffredo Fofi, uno dei maggiori esperti delle avanguardie del cinema francese degli anni Venti del ‘900 e di Buñuel, in particolare.

Tutti i film della rassegna (in calendario fino al 29 luglio) sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

Il costo del biglietto è di 5 euro ed è possibile acquistarlo in loco o sulla piattaforma di GO2 (go2.it).