Sui Sentieri degli Dei: Bungaro live e Casagrande con l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli

Giovedì 6 fa tappa Sui Sentieri degli Dei Bungaro con Maredentro Live. Un concerto per ripercorrere i venticinque anni di carriera di un compositore raffinato, tra gli autori più ricercati dell’attuale panorama musicale italiano, con canzoni che viaggiano con naturalezza tra le voci illustri della musica italiana e internazionale come Fiorella Mannoia, Neri Marcorè, Petra Magoni, Yussou N’dour, Omar Sosa, Paula Morelembaum solo per citarne alcune.

Venerdì 7 ritroviamo ad Agerola il bravo Maurizio Casagrande, questa volta nelle vesti di ‘direttore’ dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, fondata da Enzo De Paola e Giuseppe Mallozzi con l’obiettivo di coinvolgere nell’educazione musicale i ragazzi a rischio delinquenza dei Quartieri Spagnoli. Il curioso incontro dal titolo Sinfonica…mente, sesto Unplugged del festival, il ciclo di incontri musicali ideati da Gino Aveta, sarà l’occasione per sarà l’occasione per guardare all’orchestra come a una società che pratica per definizione l’interdipendenza, un’impresa collettiva in cui tutti sono d’accordo nella voglia di affrontare insieme il futuro. La musica opera il miracolo: costruttivo, seduttivo, creatore, nel bambino e nell’adolescente.

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (400 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com

Foto: Bungaro ph. Giovanni Buonomo