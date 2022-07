Bufala Fest 2022: tutti gli ospiti e gli spettacoli gratuiti in programma

Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest – non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream.

Tutte le sere, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi.

Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i seguenti spettacoli:

Radio Marte Show (sabato, 9 luglio);

Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio);

Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio);

Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio);

Dolcenera (mercoledì, 13 luglio);

Fabio Concato (giovedì, 14 luglio);

Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio);

Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio);

Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio).

IN FOTO: Pubblico agli spettacoli delle precedenti edizioni del Bufala Fest