Bruni 99 - Concerto di Canzoni Napoletane

Il 15 settembre Sergio Bruni ha compiuto i suoi primi 99 anni! Crediamo che chi ha scritto la nostra Storia vada omaggiato sempre, non solo nelle date "tonde"! Per questo diamo vita ad un concerto Concerto di Canzoni Napoletane dedicato alla "Voce di Napoli", ripercorrendo alcuni dei brani che l'hanno reso immortale.



L'evento si svolge all'interno della SALA da concerto NAPULITANATA.



Napulitanata è la prima sala stabile della Canzone Napoletana a Napoli dal 2017, sul modello dei Tablao spagnoli e delle Case de Fados portoghesi. A partire dall'mmenso patrimonio musicale della Canzone Napoletana di fine '800 fino a metà '900, lo spettacolo vuole essere un’esperienza in cui il visitatore viene catapultato in un contesto autenticamente “napoletano”, con i suoi suoni, la sua lingua, i suoi modi di fare, la sua ospitalità, i suoi sapori.



Dove: locali di Napulitanata, Piazza Museo 10 (porticato Galleria Principe)

Garage convenzionato: Garage Cavour, Piazza Cavour, 34



ISCRIZIONE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA su www.napulitanata.com

Ingresso: 12€ - pagamento anticipato

Info: 348 998 3871 / info@napulitanata.com