Brunch della Vigilia di Natale all'Archivio Storico al Vomero

Domenica 24 dicembre 2023 a partire dalle ore 12:00, appuntamento esclusivo all'Archivio Storico nel cuore del Vomero per il brunch della Vigilia.

In questa location arte e design si uniscono con eleganza negli spazi che rievocano la storia borbonica. La sala bar si trova alla fine di un percorso in cui si susseguono cinque sale ed è caratterizzata da un soffitto adornato da quadri e cornici da cui pendono maestosi lampadari neri. Un mix di cultura e innovazione in un ambiente curato nei minimi dettagli.



Music selection Dj Paulus, Valerio Viglione.



Prenotazione tavolo consigliata,

info whatsapp +393758443722