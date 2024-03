Brunch di Pasquetta 2024 a Villa Domi

Lunedi 1 aprile 2024, Brunch di Pasquetta nei giardini panoramici di una location d'eccezione. Su una delle colline dominanti il Golfo di Napoli, si erige Villa Domi, dimora settecentesca in cui aleggia l’antico splendore di un tempo. Emerge infatti il passaggio di grandi artisti come Mozart, Celeste Coltellini e ancora Francesco Ierace che, con le sue opere ha impreziosito gran parte dei saloni e dei giardini ancora oggi meta di turisti alla ricerca di opere d’arte un po’ nascoste.



Dj set Paulus & Marco Romagnoli.

Grill, pic-nic, performance, family area.



Ingresso gratuito entro le ore 16:00 in lista.

Per informazioni e prenotazioni whatsapp +393758443722.