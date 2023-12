Brunch della Vigilia da Quostro: ai Quartieri Spagnoli tra pizza da passeggio e performance

Casa Mundana & QUOSTRO, Culture e Sapori - il nuovo spazio cucina e bar in seno a Foqus - presentano "Il brunch della vigilia" sui Quartieri. La location è la meravigliosa corte della Fondazione FOQUS.

Il 24 dicembre appuntamento nel nuovo cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli per gli auguri di Natale, all'insegna dell'arte, della musica, del cibo e della napoletanità.

Musica, esposizioni d'arte, dj set, street food, live cooking e tanto altro dalle 12:00 alle 19:00,

Per la occasione Quostro intreccia ancora una volta la sua cucina con i sapori della tradizione napoletana. Protagonista la pizza fritta da passeggio per eccellenza: il battilocchio!

Per il brunch della Vigilia, Quostro lo propone classico, con ricotta, ciccioli e pepe e "Quourmet", con baccalà in limone cottura, salsa di papaccelle napoletane e olive taggiasche, secondo una ricetta elaborata dal Quoco Francesco Frascione.

Un "Battilocchio", si, alla Vigilia di Natale ... ma con una marcia in più: quella Quostro.

La storia

A Napoli un "battilocchio" è un sempliciotto, uno che sembra sempre un po' con la testa per aria, lo scemo del villaggio. Nella sua semplicità è il prototipo del bonaccione.

Proprio come buona e senza pretese è la pizza fritta, tradizionalmente farcita e fritta semplicemente fuori dai bassi nei quartieri popolari di Napoli. E anche ai QS, Quartieri Spagnoli.

Il battilocchio, semplice tra i semplici, è più piccolo della pizza fritta standard. Per questo è considerato lo scemo: costo più contenuto e popolare, per soddisfare un morso della fame.

Il Brunch della Vigilia è in collaborazione con Esn Napoli, associazione dedita ad accogliere, guidare e tutelare gli studenti stranieri presenti sul territorio partenopeo.

E' in corso fino al 6 gennaio la mostra di LUCIANO FERRARA "T'arricord? Mestieri dei quartieri di Napoli. Tra poesia e oblio", è la MOSTRA FOTOGRAFICA firmata da Luciano Ferrara che inaugura LA "FERIA" dei Quartieri.

Una carrellata di scatti realizzati in un decennio, di mestieri e botteghe dei quartieri cittadini che parlano di una Napoli del fare e del creare, che in parte già non esiste più, e che va gelosamente preservata dalla avanzata globalizzante del turismo di massa.

L'ingresso è gratuito con registrazione online entro le 17.00 su www.quostro.it

Dopo le 17.00 ingresso con consumazione obbligatoria 10 €

Programma della giornata:

Ore 11.00 - Open

Dalle ore 12.00 - DJ SET a cura di ELIHU, LUIGI LAHARA, MOREA, MATTEO PAPA

Dalle ore 12.30 - Neapolitan Street Food

Ore 14.00 - Live Cooking

Ore 19.00 - Closing