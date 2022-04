Brunch con Delitto di Pasquetta

L’alternativa alla classica gita fuori porta: menù da scampagnata, ma senza stress da pioggia e ingorghi da rientro. Il Murder Party ha più di cento anni, ma non li dimostra. Già agli inizi del novecento, in Inghilterra, rappresentavano l’appuntamento più atteso dalla buona società anglosassone nelle esclusive country house fuori città.

Per questo, per il lunedì in albis, Il Pozzo e il Pendolo offre un’alternativa alla tradizionale scampagnata. Un’indagine diurna, in perfetto stile country house anglosassone. Una pasquetta in una cornice che sarebbe piaciuta ad Agatha Christie. La matrice partenopea sarà fatta salva solo per il menù, che non farà rimpiangere la più classica delle gita fuori porta…quella di Pasquetta.

Costo 40 euro a persona

INFO E PREVENDITA:www.ilpozzoeilpendolo.it

CONTATTI: 0815422088, 3473607913