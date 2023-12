Brunch di Capodanno da Quostro: ai Quartieri Spagnoli tra musica, performance e street food

Indirizzo non disponibile

Dopo il successo di quello della Vigilia, Quostro - la nuova Qucina e Bar di Foqus - e Casa Mundana, replicano con quello del 31 dicembre: un nuovo spettacolare Brunch per festeggiare insieme l'ultima luna dell'anno da Quostro, nella magnifica corte della Fondazione Foqus, sui QS, Quartieri Spagnoli.

Ancora un volta, Quostro intreccia la sua Qucina con i sapori della tradizione napoletana.

Protagonisti, dalle ore 12:00 alle 19:00, musica, performance e street food da passeggio, per godersi in libertà la atmosfera magica con la quale si saluta il 2023.

Il Quoco Francesco Frascione tornerà a preparare un piatto della tradizione a sorpresa live per tutti i partecipanti.

Nel corso dell'evento sarà possibile visionare la mostra fotografica: "T'arricord? Mestieri dei quartieri di Napoli. Tra poesia e oblio" del maestro Luciano Ferrara, inaugurata ufficialmente prima delle feste e allestita in Galleria fino al prossimo 6 gennaio. E proprio il 6, giorno della Befana, Quostro concluderà le festività in corso con l'ultimo dei suoi happening di apertura, inaugurando festosamente il 2024 che porterà alla nuova Qucina e Bar nel cuore di Foqus, tante novità.



L'ingresso al Brunch è gratuito con registrazione online su eventbrite.

Dopo le 17.00 ingresso con consumazione obbligatoria 10 €