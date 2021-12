Brazilian jazz concert nel cuore di Napoli

Forms of JAZZ è una rassegna che ci farà viaggiare nelle varie forme del JAZZ dal funk, al brazilian, alla classica al free jazz... Ogni serata aprirà con un concerto al quale seguirà una jam all' insegna del divertimento e dello stare insieme nella magica cornice del Bourbon Street che da oltre 20 anni sostiene la diffusione della musica di qualità.

Giovedì 16 Dicembre sarà volta della forma Brazilian con Agorà tà gruppo formato da Licia Lapenna - Voice , Felipe Muniz - Guitar, Andrè Ferreira - double Bass e Domenico Benvenuto - Drums.

* è consigliata la prenotazione: 338 8253756

Agora Tá è un progetto musicale multiculturale che celebra la tradizione viva di una terra, Il Brasile, metafora di tutte le “terras” nel mondo dove si mescolano bellezza e sofferenza. Il progetto nasce dapprima come collaborazione tra il chitarrista Brasiliano Felipe Muniz e la cantante partenopea Licia Lapenna che in duo iniziano a lavorare su brani e sonorità che caratterizzano la musica popolare brasiliana a cui in seguito si aggiungono Domenico Benvenuto alla batteria e Andrè Ferreira al contrabbasso. Insieme si dedicano a creare particolari arrangiamenti dei brani di artisti come Jobim a João Bosco, Djavan, Gilberto Gil, ricercando un connubio tra la sensibilità ritmica, le atmosfere e le melodie della musica brasiliana d’autore e il linguaggio improvvisativo e dinamico tipico del jazz.