Angelo Branduardi, Max Angioni e Mara Sattei protagonisti al Palazzo Reale Summerfest

Musica e comicità sono le parole d’ordine della terza settimana di Palazzo Reale SummerFest, la rassegna che fino al 30 luglio 2022, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo, ospita live e spettacoli nel Giardino Romantico di Palazzo Reale (ore 21), anticipati dagli “Aperitivi Reali” a partire dalle 18.30.

Giovedì 14 luglio, il live “Camminando camminando in duo” di Angelo Branduardi ripercorrerà non solo l’ultimo album “Il cammino dell’anima”, ma si arricchirà di due canzoni scritte durante la pandemia, l’inedito “Kirie Eleison (Signore abbi pietà)” e “Piccolo David”, insieme con gli storici successi come “Cogli la prima mela” e “Alla fiera dell’est”.

Venerdì 15 luglio l’attore e stand-up comedian Max Angioni, diventato in poco tempo uno dei volti più famosi della comicità italiana, in particolare dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, Zelig, LOL-Chi ride è fuori e Le Iene Show, si cimenterà nel one man show dal titolo “Miracolato”.

La settimana si concluderà sabato 16 luglio con la voce potente ed elegante di Mara Sattei, la cantautrice da 200 milioni di streaming tra le più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, che, con “Universo Tour 2022”, porterà per la prima volta live il suo album d’esordio “Universo”, una scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva insieme a una voce intensa e comunque leggera.

Palazzo Reale SummerFest, iniziato lo scorso 29 giugno, coinvolge oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con 12 concerti, 4 incontri speciali e 4 imperdibili spettacoli (Prevendite su www.boxol.it e www.ticketone.it). Con il biglietto di ingresso è inoltre offerta la possibilità di visitare gratuitamente il Palazzo Reale durante gli orari di apertura.

Palazzo Reale SummerFest è organizzato da Best Live Srl, Emmeemme ed Eles Di Ester Gatta, con la collaborazione di BIM - Bar in movimento e Fresco, e il contributo di Azimut e Gutteridge.

INFO LINE: 349 8354556; www.palazzorealesummerfest.it

FB/IG @PalazzoRealeSummerFest

BIGLIETTERIA: www.boxol.it e www.ticketone.it