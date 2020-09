Bourbon Street Music School

Il Bourbon Street (Napoli - centro storico) è un locale di musica dal vivo che nel corso di questi ultimi 30 anni ha realizzato concerti di fama internazionale con artisti come Billy Cobham, Miles Griffith, Lynn Jordon...

Da quest’ anno ha deciso di trasformarsi anche in scuola per realizzare la missioneculturale di avvicinare le nuove generazioni alla musica garantendo loro i migliori professionisti presenti sul territorioin uno spazio abitato costantemente da concerti per impregnarsi di musica e avvicinarsi almondo del lavoro.

"Siamo felici di partire con questo nuovo progettoin quanto crediamo che investire sulle nuove generazioni e la cultura sia il modo per avere un futuro migliore tutti".

Si parte con l'agevolazione dell'ISCRIZIONEGRATUITA. Per info: 338 8253756.