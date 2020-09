Corso di basso e contrabbasso alla Bourbon Street Music School

Bourbon Street Music School

ISCRIZIONE GRATUITA - info: 338 8253756

Aperte le iscrizioni di basso e contrabbasso tenute da Gianfranco Coppola. In seguito il suo pensiero e metologia rispetto alla didattica didattica ed il suo curriculum.

La didattica proposta, pur essendo robusta e strutturata per quanto riguarda l'aspetto tecnico, teorico ed armonico, parte e sfocia naturalmente in continuazione nella musica. La strategia sarà quella di riportarci continuamente alla musica preferita dell'allievo, prendendo le sue canzoni preferite come opportunità di approfondimenti musicali e perfezionamento inesauribili. Nella prassi didattica sarà centrale l'uso di drum machines e basi musicali per rendere melodioso e godibile anche il più ostico degli esercizi di tecnica.

Curriculum

Nato a Napoli il 19-11-1983.

Intraprende da autodidatta lo studio del basso elettrico; con il Maestro Rino Zurzolo inizia lo studio del contrabbasso, per poi diplomarsi brillantemente presso il conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, sotto la guida del Maestro Ermanno Calzolari (primo contrabbasso al teatro San Carlo).

Parallelamente apprende il linguaggio del jazz, attingendo a piene mani alla profonda saggezza musicale del padre Franco Coppola (sax alto, flauto), per poi collaborare con artisti del calibro di Michele Di Martino, Alessandro Castiglione, Giulio Martino, Pietro Condorelli, Marco Sannini, Flavio Dapiran, Francesco Marziani, Stefano Tatafiore e molti altri. Per tre anni ha vissuto attivamente la scena musicale berlinese, dove tra le tante collaborazioni spicca il trio del pianistra israeliano Eyal Lovett, con cui ha registrato un album live e si esibisce in tour internazionali.

Da diversi anni insegna privatamente basso elettrico e contrabbasso, linguaggio jazz ed un approccio all’improvvisazione basato sull’orecchio, ispirato alla saggezza del padre Franco Coppola.