Musica live al centro storico: gli appuntamenti della settimana al Bourbon Street

Nuova settimana con tanta buona musica al Bourbon Street di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.

Si parte mercoledì 6 dicembre con Attenti a quel duo e il loro Swing In. Giovedì 7 appuntamento con LAURA KLAIN TRIO feat. ARES TAVOLAZZI & GIANLUCA MANFREDONIA in “Love song For Elvin”

Venerdì 8 dicembre arrivano gli Acoustic 2, mentre sabato 9 sul palco ci sono i Divieto di Swing.

La settimana live si chiude domenica 10 dicembre con la musica dei Noite da Bossa.

info& prenotazione 338 8253756