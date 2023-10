Musica live al centro storico: gli appuntamenti della settimana al Bourbon Street

Prezzo non disponibile

Nuova settimana con tanta buona musica al Bourbon Street di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.

Si parte mercoledì 4 ottobre con i Wasted Generation. Giovedì 5 speciale appuntamento Open Stage: concerto e jam.

Venerdì 6 ottobre arrivano gli Alma Sonida, mentre sabato 7 protagonista la musica dei Mash in Pop.

La settimana in musica si chiude domenica con Attenti a quel Duo: Sergio Carlino e Lorenzo Natale in Swing In.

info& prenotazione 338 8253756