Bottega Cinaski -Palestra di Scrittura contemporanea condotta da Vincenzo Costantino

La Piccola Galleria Resistente è lieta di ospitare la palestra di scrittura contemporanea "Bottega Cinaski" condotta da Vincenzo Costantino nei giorni 25 e 26 marzo 2023.



Il workshop si svolgerà presso la galleria dalle 18:00 alle 21:00 del primo giorno e dalle 17:00 alle 20:00 del secondo giorno, culminando nella serata di reading a ingresso libero il 26 marzo.

Durante la serata, Vincenzo Costantino darà lettura di alcuni suoi lavori e i partecipanti al workshop potranno presentare i lavori creati durante l'evento.

Inoltre durante l'evento saranno disponibil i libri di Vincenzo Costantino.



La quota di partecipazione al workshop è di euro 30 per ciascuno dei due giorni, per un totale di euro 60. La prenotazione e il pagamento anticipato di metà quota sono obbligatori.



Non perdete l'opportunità di partecipare alla Bottega Cinaski per migliorare le vostre abilità di scrittura contemporanea!



Per maggiori informazioni e per prenotare il vostro posto, contattate la Piccola Galleria Resistente ai seguenti recapiti:

Telefono:

3490550376

3714806659



"Un'occasione importante e preziosa per cercare “dentro” quella poesia che sa farsi “voce” e “musica” inseguendo attimo, emozione e improvvisazione.



L’incontro si terrà fuori dai canoni istituzionali, perché nutro la convinzione che l’arte vada riportata dove nasce, in mezzo alla gente, in mezzo alla vita.



Cercheremo insieme di capire cosa è l’emozione e dove la si trova.

Lasceremo endecasillabi, rime tronche e metrica fuori dalla porta, dando voce alla vita quando ti parla senza regole.

Lo scopo è di arrivare a sapere quello che ci piace per poi amare quello che si sa.



La vita è l’arte dell’incontro diceva De Moraes, oggi mi piacerebbe che attraverso la scrittura si facesse, insieme, una lezione di vita.

Portate carta e penna, cercheremo di fermare le emozioni. Non siamo frasi fatte, abbiamo dentro poesia."

Vincenzo Costantino



Vincenzo Costantino “Cinaski” nasce a Milano nel 1964.

Esponente della scrittura contemporanea tra underground e poesia, tra i più amati e celebrati in Italia e all’estero.

Ha pubblicato sino ad ora un libro a quattro mani con Vinicio Capossela ( In Clandestinità con Feltrinelli edizioni) tre raccolte di poesia con la casa editrice Marcos y Marcos, un libro di racconti di Natale con Round Midnight edizioni, un disco di spoken word and music con Gibilterra edizioni e una raccolta di Racconti con Hoepli edizioni I MIEI POETI ROCK uscito in ottobre 2021.

E’ docente AFAM presso la scuola di musica Cpm di Milano fondata da Franco Mussida per drammaturgia musicale e atto creativo nella scrittura dei testi.

E’ presidente di giuria al Premio De Andrè per la sezione Poesia.

Collabora da anni con artisti e amici del mondo della musica.

INFO:

25 Marzo

h 18:00-21:00

26 Marzo

h 17:00-20:00

Reading

h 21:00-23:00



Quota di partecipazione

€30 cada día



Prenotazione obbligatoria

3490550376

3714806659