Il bosco incantato: speciale passeggiata nell'Orto Botanico della reggia di Portici

Una coinvolgente passeggiata all'interno dell'Orto Botanico della reggia di Portici accompagnati dalla calda luce di una lanterna per illuminarti la strada.

Un'esperienza magica che all’influsso benefico degli alberi aggiunge il potere suggestivo della notte, dei profumi e dei suoni.

Esplora sotto una nuova luce le varie tipologie di alberi e piante, scopri i tesori nascosti ed ascolta le storie dei regnanti dell'epoca.

Inoltre, Babbo Natale per l'occasione ci ha donato la sua personale cassetta delle lettere! Pronti ad esprimere un desiderio?

Questo tour è progettato per essere adatto a tutte le età quindi cosa aspetti? Come diceva Proust "Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi e in questo caso una nuova luce."

appuntamento 17 dicembre 2023

Durata circa 2:00 ore

Lingua italiana

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA posti limitati

partenopexperience@gmail.com - chiama o Whatsapp +39 366 319 1005

CONTRIBUTO

adulto € 15,00 - bambini 4 \ 12 anni € 10,00

Il Contributo comprende:

Guida botanica

Biglietto d'ingresso orto botanico

Parcheggio interno

Gadget.

POSTI LIMITATI

N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo.

- È importante presentarsi puntuali e comunque con non più di 5 minuti di ritardo rispetto all’orario comunicato per poter svolgere tutte le operazioni