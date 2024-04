Il Borgo delle cavaiole. Storia e natura nel Largo delle Pigne: visita guidata

Per la COLLINA IN FIORE. Dal degrado al decoro il coordinamento delle Associazioni della Collina Gentile propone una rassegna di eventi e passeggiate attraverso e lungo la Collina Gentile, il triangolo della cultura compreso tra Museo Archeologico, Albergo dei Poveri co?n l’Orto Botanico e la Reggia con il Parco di Capodimonte.



In viaggio nel tempo alla scoperta del Borgo delle Cavaiole. Questo originale abitato, nato nel ventre della Collina Gentile, diviene nei secoli una costola della Cavallerizza, poi Palazzo dei Regi Studi e oggi Museo Archeologico Nazionale.



Qui in antico, nella parte più profonda della zona, vennero ad abitare i cavaioli, abitanti di Cava dei Tirreni, esperti come muratori e tessitori, che avevano la cattiva fama di essere molto litigiosi.



In quello che era un tempo chiamato il Largo delle Pigne, visiteremo un giardino ‘segreto’ di Piazza Cavour, in un piccolo angolo di Paradiso. In una aiuola si fanno compagnia: un podocarpo stanco che giace disteso, un leccio, un albero bottiglia, un albero delle lanterne cinesi, un albero azzurro e un ficus. Un incontro di essenze provenienti da quattro angoli del pianeta. Storia, storie e un piccolo gioiello botanico ci aspettano in una visita storico-naturalistica che vi narreremo a due voci.