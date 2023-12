Natale 2023 a Pozzuoli: il centro storico si trasforma nel Borgo di Babbo Natale

Al centro storico di Pozzuoli (tra Vico Torrione, Via Cavour e Piazza 2 Marzo) arriva il Borgo di Babbo Natale, un programma ricco di emozionanti sorprese e numerose attività e attrazioni, organizzato dall’Associazione Dei Commercianti con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e coordinato dai soci Giovanni Romano, Valentina Lerro.

Casette di legno con decorazioni e luminarie scintillanti allestite da operatori di food con squisitezze e tipicità della tradizione natalizia daranno vita ad un carosello di gusti, sapori e colori. Babbo Natale, Elfi e Animatori Itineranti accoglieranno bambini e non solo con giochi, musiche e danze.

Il centro storico della Città Flegrea dal giorno dell’Immacolata 8 dicembre all’Epifania 6 gennaio, per tutto il periodo delle festività, dalle ore 10.00 alle 23.00, vivrà la magica atmosfera del Santo Natale, le tradizioni di un tempo ma anche le consuetudini dei nostri giorni: la casetta di Babbo Natale e l’ufficio postale per le letterine dei desideri che per la gioia dei piu piccini e di tutta la famiglia affianchera’ momenti di puro divertimento con la tombola show, favole animate, laboratori creativi, trucca bimbi .

Suoni della Tradizione, musiche, luci e atmosfere magiche faranno da cornice alle bellezze uniche ed inimitabili dell’eterna “Puteoli”

Visitatori, turisti, curiosi e appassionati potranno apprezzare e degustare specialità e squisitezze tipiche della tradizione natalizia, un viaggio alla scoperta del patrimonio archeo-storico e del tessuto economico-tradizionale della Città di Pozzuoli.

"Momenti di promozione e valorizzazione identitaria del territorio Puteolano - spiegano gli organizzatori in una nota - a rafforzare “la mission” dell’Associazione dei Commercianti di Pozzuoli fortemente voluta e sostenuta dal compianto fondatore Giuseppe Musto"

L’ingresso è gratuito.