Boomerang Orkestra - Street band, speciale spettacolo itinerante per le vie di Sorrento

Sabato 2 dicembre 2023 dalle ore 17:30 (centro storico e corso italia)

Domenica 3 dicembre 2023 dalle ore 11:00 (centro storico e corso italia)



Boomerang Orkestra è la prima Street Band Funky d'Irpinia, una band musicale, composta da sax contralti, tenori, baritoni, trombe e percussioni in un mix di Rock, Funk & Blues e World Music, contornato da coreografie e marching steps. Un esplosivo e coinvolgente mix di ritmo, sonorità ed irresistibile simpatia che anima le feste di strada con un repertorio variegato e coinvolgente.



Dal 2016 ad oggi la street band ha partecipato a più di 200 eventi tra cui il Carnevale di Putignano con Roy Paci, Ariano Folk Festival XXVI Edizione, Festival ltalian Community Association Peterborough – Londra e tanti altri. Suonano per la gente, per vedere nei loro occhi la gioia di quel momento, ed è proprio in quell'istante che il #boomerang della musica gli ritorna dentro, li travolge rendendo tutto magico.