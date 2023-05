Book Launch "ShaOne Remixed Media 1980-2020" & “The Golden Age: una mostra di ShaOne”

Sabato 27 maggio presso Hard2Buff Warehouse Gallery sarà presentato il libro ShaOne, Remixed Media 1980-2020, a cura di Michele Pesce e pubblicato da ShowDesk.

Remixed Media raccoglie i materiali d’archivio di 40 anni di produzione di Paolo Romano aka ShaOne, rimaneggiati da Nicola Nunziata attraverso un editing sperimentale ispirato agli sketchbook personali dei writers. I materiali originali si mescolano proponendo letture inedite e libere associazioni in un percorso caleidoscopico che celebra la storia di un artista e della sua instancabile e dirompente creatività. Attraverso le testimonianze di alcuni amici di Paolo, protagonisti della scena Hip Hop napoletana in diverse epoche, che arricchiscono il volume, emerge un frammento importantissimo della storia di un fenomeno sociale e culturale diffuso in tutto il pianeta.

In questa occasione del lancio del libro, Hard2Buff Warehouse Gallery, ospiterà l’evento “The Golden Age”, la mostra, collaterale al book launch, dedicata a Paolo Romano aka ShaOne uno dei pionieri del graffiti writing in Italia. In mostra fino al 27 giugno ci saranno materiali provenienti dagli archivi privati di alcuni dei principali esponenti della Golden Age legata alla cultura Hip Hop. Foto e video inediti con interventi di breaking, writing e DJing per tracciare un percorso evocativo e addentrarsi in uno dei periodi più floridi della scena partenopea.

La serata ospiterà anche un talk sul writing con interventi di Eno, Pope, Speaker Cenzou, mentre il dj set sarà a cura di DJ Simi. Durante l’opening sarà possibile inoltre acquistare serigrafie autografe di ShaOne a tiratura limitata e il libro Remixed Media ad un prezzo scontato.

La mostra potrà essere visitata fissando un appuntamento tramite link https://eventi.hard2buff.it/

Informazioni

Hard2Buff Warehouse Gallery

– via Nuova delle Brecce 214, C/O Neapolis Sei – Napoli

Titolo della mostra: “The Golden Age: una mostra di ShaOne” - presentazione del libro

“Remixed Media 1980-2020” edito da ShowDesk

Inaugurazione: 27 maggio 2023 dalle 16 alle 21

Periodo: 27 maggio - 27 giugno 2023

A cura di Michele Pesce e Hard2Buff Warehouse Gallery

In collaborazione con ShowDesk

Apertura al pubblico: prenotare la visita alla mostra su appuntamento tramite link

https://eventi.hard2buff.it/

Contatti:

contact@hard2buff.it

+39 081 9763772



CONTRIBUTI



Artizhan aka Franky B

Quello che lo ha sempre reso unico e speciale, nell’arte del rapping, è il suo flow. Il modo di fare rime di Sha è qualcosa che ancora oggi non ha eguali, non solo nella tecnica (che reputo suprema) ma anche nel modo in cui “un misto di montagne russe metriche e dinamiche” scompongono il beat in ogni sua espressione.



ENO

Il livello altissimo imposto da ShaOne nel disegno e nell’impegno dedito alla pratica della propria passione è stato forse il più grande insegnamento che mi ha trasmesso. Una figura positiva che rappresenta un movimento culturale alternativo con grande gentilezza e umiltà pur essendo un pilastro delle discipline. L’energia dirompente dei suoi lavori e la ricchezza degli incontri brevi e fortuiti ne hanno fatto per me un punto di riferimento fondamentale.



Michele Pesce (curatore)

Questo libro racchiude la sua intera produzione e accende i riflettori su un periodo mai raccontato, durante il quale il movimento Hip Hop – che sarebbe esploso in Italia nei successivi anni ‘90 – stava muovendo già i suoi primi passi silenziosamente, attraverso lo studio delle discipline di Paolo ShaOne. Da molti anni colleziono serigrafie, dipinti, toys e oggetti che riguardano la cultura street.

Era il 2017: io e Paolo eravamo a casa mia, stavamo discutendo degli ultimi dettagli del videoclip di “Strummolo”, che ho diretto e girato personalmente. Si discuteva dei costumi che lui stesso aveva realizzato e della lunghezza della barba.

Ad un certo punto Paolo si guardò guarda intorno e mi disse dice: «Mamma mia fratello, ma quanta roba tieni, bello!», io gli risposi rispondo: «Si Paolo, è vero ma non ho niente di tuo». La sua risposta fu: «Non ti preoccupare, la prossima volta che ci vediamo ti porto un disegno».

Questo giorno arrivò dopo una settimana circa, si presentò a casa con tutto il suo archivio (immaginate la mia faccia), iniziò a sfogliarlo e a spiegarmi la storia di ogni singolo disegno, bozzetto o fotografia, come un padre ad un figlio. In quel momento, sembrava che stesse sfogliando un album di famiglia, e stesse descrivendo i suoi figli uno per uno. Ad un certo punto lo interruppi e gli dissi: «Paolo lascia stare, sei molto legato a questi disegni, non voglio più niente», e questa fu la sua risposta: «Ma che dici fratello, sono tutti tuoi, prendili, esponili, conservali, meglio che li tieni tu, piuttosto che tenerli chiusi in un cassetto».

Vi lascio immaginare nuovamente la mia faccia.

Poi grazie all’incontro con ShowDesk è nato questo volume.



SALVATORE LOTTI

Il fatto stesso che tutta la vecchia scuola italiana lo conosce ma che al tempo stesso lo abbia percepito come un essere sfuggente, per le sue rare apparizioni ad

eventi e manifestazioni, per le scarse e ricercatissime pubblicazioni su fanzine e riviste (tutte però sempre di eccellente fattura) ha contribuito ancora di più alla

creazione di questo mito. Considerare che poi egli abbia realizzato il suo primo pezzo nel 1980 riscrive completamente la storia del Writing italiano, spostando da Milano a Napoli la nascita del fenomeno in Italia e portandolo ancora più indietro nel tempo rispetto a quanto sino ad ora si era creduto per vero, di almeno 3 anni.