Clownerie, magie nouvelle e bolle di sapone al Teatro dei Piccoli con Michele Cafaggi

Tra clownerie, magie nouvelle e bolle di sapone torna sul palcoscenico del Teatro dei Piccoli di Napoli - solo sabato 13 aprile ore 11 - Michele Cafaggi dello studio TA-DAA! (Milano) con “L’OMINO DELLA PIOGGIA. UNA NOTTE TRA ACQUA E BOLLE DI SAPONE” spettacolo - per tutti dai 3 anni - che, dopo lunga tournée in Italia e all’estero, approda nel programma artistico ideato e curato da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora e realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare.

Premio Nazionale Franco Enriquez 2016 “per i suoi spettacoli, sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, frutto di una ricerca profonda e di una maturità, mimico-attoriale, raggiunta” Cafaggi coniuga la sua creatività sul palcoscenico con una grande generosità verso il pubblico, la sua arte è infatti a disposizione di eventi benefici, in particolare a favore dei bambini presso la Fondazione Theodora Onlus, per la quale veste i panni del Dott. Sogno.

Il suo OMINO DELLA PIOGGIA viene sorpreso fin dentro casa da un violento temporale ma quel che più lo sorprende non è l’acqua quanto le tantissime bolle di sapone - minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo - che gli invadono letteralmente ogni angolo dell’appartamento... e non solo!

“Uno spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e visuale dagli spettacolari effetti con acqua e sapone - conclude lo stesso Cafaggi - che ci ricorda la magia delle piccole cose e l’importanza di porre lo sguardo su di esse perché, come dice Calvino, la “fantasia è un posto dove ci piove dentro”.

Lo spettacolo, con la regia di Ted Luminarc e le musiche originali di Davide Baldi, sarà proposto anche giovedì 11 (ore 9.30 e 11.30) e venerdì 12 aprile (ore 9.30) in repliche dedicate per le scuole dell’infanzia e primaria nell’ambito del più ampio TEATRO SCUOLA VEDERE FARE progetto speciale di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che mette in dialogo studenti, docenti con il mondo del teatro fra esperienze di visione e produzione di performance teatrali.

Sabato il biglietto è di 9 euro. Prenotazione al numero 08118903126 o info@teatrodeipiccoli.it. Il Teatro dei Piccoli è in Viale Usodimare, adiacente ZOO di Napoli. Info online: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it