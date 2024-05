"Boetti Warhol" Opere di Alighiero Boetti & Andy Warhol

Sabato 11 maggio 2024, dalle 11.00 alle 21.00, presso il Circolo Canottieri Napoli (Via del Molosiglio, 1) verranno presentate al pubblico alcune opere di Alighiero Boetti e Andy Warhol provenienti dalla collezione Art Capital di New York. Grazie al coordinamento di Giuseppe Mariano Candela, la mostra “Boetti Warhol” accende il confronto con il lavoro di due icone della modernità. Entrambi gli artisti hanno trasformato l’immagine riproducibile in opera d’arte, attraverso poetiche estremamente diverse eppure testimoniando, in maniera esemplare, il senso di un’epoca. Andy Wharol utilizza l’immagine riferendosi alla produzione industriale e di massa analizzandone gli strumenti, per criticarne, con la stessa aggressività, gli esiti di standardizzazione. Se Andy Wharol prende spunto dalla pubblicità per rivelarne i vizi, Alighiero Boetti riprende simboli elementari, lettere e carte geografiche, per “rimappare” un mondo che cambia attraverso gli eventi politici e sociali. In questo “dialogo” tra i due artisti, apparentemente tanto diversi, non è difficile constatare come i loro linguaggi siano, in effetti, decisamente paralleli: le icone del consumo di massa non annullano le tragedie dei mutamenti geografici, mettendo in discussione ogni certezza.



La mostra sarà preceduta dal saluto del Presidente del Circolo Canottieri Napoli, prof. Giancarlo Bracale e da un intervento critico di Marcello Palminteri.



Durante gli orari della mostra sarà servito un cocktail di benvenuto offerto dal ristorante Albori by Michele Cioffi, accompagnato da vini delle cantine beneventane (Ca’stelle, Lauranti e Serra degli Ilici).