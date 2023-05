"Blooming Fioriture personali" in mostra a Caffè Fotografici

Caffè Fotografici è lieto di annunciare la sua prossima mostra fotografica, intitolata "Blooming. Fioriture Personali", la quale si terrà dal 26 maggio al 16 giugno 2023.

Questa mostra s'inserisce nel ciclo di eventi nati dal contest "Self Love" organizzato sulla pagina Instagram Idea Art.



In questa occasione, la padrona di casa, la fotografa Ljdia Musso, si unirà alla brasiliana Mica Novaes e ad Apparan, curatrice del Paste Up Festiva di Londra.



Le tre artiste, attraverso il loro punto di vista personale, esploreranno il tema della metamorfosi e della fioritura personale, con la donna al centro di tutti i progetti.



Ljdia Musso presenterà tre scatti in bianco e nero dal progetto "Ritum". Quest'ultimo rappresenta la messa in scena di un rituale tra sacro e profano di morte e rinascita che viene compiuto attraverso il mezzo fotografico.

Il progetto è composto da una serie di autoscatti a colori e bianco e nero, legati da una cifra stilistica minimalista e dall'uso di soggetti naturali simbolici come il melograno presente nei tre scatti selezionati.



Mica Novaes per Blooming presenterà il progetto fotografico "Transizione", un'immagine che documenta il machismo e le donne nella società brasiliana contemporanea. La foto racconta come le donne sono segnate sin dalla nascita e come la società le costringe ad adattarsi ai ruoli patriarcali.

In "Transizione", Mica Novaes utilizza la fotografia per penetrare negli strati più profondi del sottosuolo del nostro corpo e portare le radici in superficie.

La Transizione rappresenta un atto rivoluzionario di autoliberazione e amore per sé stessi.



Apparan, street artist, educatrice e curatrice, è originaria delle isole Canarie ma vive e lavora a Londra.

Per Blooming esporrà l'opera pittorica "Mother Nature Nymph".

Dipinta durante la pandemia, l'opera realizzata in tecnica mista con colori ad olio e acrilici su legno, riprende il tema della fioritura e della capacità della natura e dell'essere umano di rigenerarsi e rinascere sempre.

La sua arte spesso si fa veicolo di messaggi sociali legati all'ambiente e all'uguaglianza di genere.

L'artista utilizza immagini veicolanti energia positiva e amore per educare e sensibilizzare il pubblico.



In "Fioriture Personali", i tre lavori si completano a vicenda e raccontano una storia comune di trasformazione e rinascita. La mostra rappresenta un'opportunità unica per esplorare il potere della trasformazione personale e l'uso della fotografia e delle Arti visive come strumenti di autorizzazione e analisi di sé stessi e di identità femminili.



L'inaugurazione della mostra si terrà il 26 maggio alle 18:00 presso Caffè Fotografici, in via Antonio Villari 98 a Napoli. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 16 giugno 2023.

ORARI: Tutti i giorni dalle 17 alle 20, Domenica chiuso, consigliata la prenotazione 3714806659

Contatti

ljdia.85@gmail.com

3714806659