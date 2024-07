Birriamo, a Quarto la prima edizione del festival delle birre artigianali campane

Orario non disponibile

Percorsi di degustazione personalizzati delle birre artigianali campane con ampia scelta di cibo da accompagnamento. Sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 si terrà a Quarto “Birriamo”, la prima edizione del Festival belle birre artigianali Campane, ideato ed organizzato da OGA Communication, in collaborazione con Aeffe, Birrificio Artigianale Napoletano - N'artigiana, Delle Cave, Karma, ‘Nabbirr, Okorei, ed il patrocinio di UBT - Unionbirrai Beer Tasters.

Due giorni di esposizione, degustazione e vendita negli stand allestiti nell’area esterna, lato food court del Centro Commerciale Quarto Nuovo dove gli ospiti verranno guidati in una esperienza sensoriale, accompagnati dai produttori locali che illustreranno gli antichi metodi di produzione della birra artigianale.

Nel lato food court del Centro, inoltre, pannelli autoportanti con apposite didascalie di approfondimento della storia, dei metodi di produzione, delle curiosità e dei 4 ingredienti principali delle birre artigianali: acqua, orzo, luppolo e lievito accompagneranno i visitatori in una sorta di viaggio di degustazione multisensoriale.

Alfonso Del Forno, referente campano UBT (Unionbirrai Beer Tasters) curerà in particolare due attività a titolo gratuito, per massimo 10 partecipanti prenotabili c/o l’info point al Centro: un mini corso di assaggiatore di birra (sabato 20 ore 19) e un percorso Scoperta, una degustazione ad occhi chiusi (domenica 21 ore 18).

Nella giornata conclusiva dell’evento, domenica 21 luglio alle 20 un talk show con i mastri birrai e il referente UBT sul tema dei recenti orientamenti dell’arte brassicola e le sfide del futuro per un’esperienza di degustazione consapevole.

«Con questo evento, alla sua prima edizione, si cercherà di connettere tutti e 5 i sensi per far vivere un’esperienza unica e inebriante, di conoscenza brassicola autoctona», dichiarano gli organizzatori.

Ad accompagnare le degustazioni patatine, focacce, pizze, hot dog, gelati, grazie alla collaborazione di Quick Bite, Porzio...ni di Pizza e Macao gelateria.

INFO: Ingresso gratuito. Degustazioni di 3 birre da 0,20cl a 6 euro; calice di birra da 0,20 cl a € 3,00; calice da 0,40cl a 4 euro.