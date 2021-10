Torna Bimbimbici: pedalata sul lungomare e visita all’Acquario

Torna BIMBIMBICI la manifestazione di Fiab che domani 10 ottobre parte da piazza del Plebiscito e prevede anche una visita all’Acquario. L’evento è inserito anche nel programma Nature WWF. La manifestazione nazionale di FIAB Federazione Nazionale Ambiente e bicicletta, per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

“Per meglio approfondire i temi dell’educazione ambientale e degli ecosistemi marini, visto che il nostro progetto Bimbimbici è anche inserito in Urban Nature, iniziativa nazionale del WWF per la rinaturalizzazione degli ambienti urbani, abbiamo previsto al termine della pedalata una tappa in villa comunale dove porteremo i partecipanti alla manifestazione in visita nientemeno che nello storico ACQUARIO pubblico di Napoli, il più antico ancora funzionante dove potremo ammirare gli ecosistemi e la biodiversità del Golfo di Napoli e più in generale del Mediterraneo e la loro possibile evoluzione in relazione ai cambiamenti”, dice la presidente dei Cicloverdi Teresa Dandolo.

L'ingresso è consentito a tutti i bambini con mascherina fino ai 12 anni, per quelli di età superiore è richiesta l'esibizione di Green-pass nel rispetto delle normative Covid. La manifestazione, com'è noto si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini: un’ opportunità per pedalare insieme! L’occasione arriva anche per promuovere l’uso della bici per andare a scuola. Bike to school è infatti un altro dei punti di forza della FIAB.

“Andare a scuola in modo sostenibile rappresenta il modo corretto per ribadire che vogliamo città piu’ sicure, spazi dedicati in prossimità delle scuole e una qualità migliore dell’aria che respiriamo”, dice la presidente Fiab Cicloverdi Napoli.

L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il “popolo” di Bimbimbici è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

Questa edizione 2021 si terrà in collaborazione con il progetto CleanAir@School. Infatti anche i giovani e giovanissimi ambasciatori del progetto CleanAir@School coordinato da ISPRA insieme al SNPA in 30 comuni italiani, testimonieranno il loro impegno concreto per migliorare la qualità dell’aria nelle loro città e combattere gli effetti nocivi sulla salute del biossido di azoto (NO2).

Nella nostra città l'evento conclusivo si terrà domenica 10 ottobre con appuntamento alle ore 9.30 in Piazza del Plebiscito da dove partirà l'allegra pedalata che percorrerà la ciclabile sul lungomare. Ad ogni partecipante verranno dati in omaggio t-shirt e gadget vari a ricordo dell’evento.

L'intera manifestazione è completamente gratuita, chi vuole può lasciare un contributo a sostegno delle attività dell'associazione.

https://www.facebook.com/events/229421062497384?ref=newsfeed

Titti Vollero cell. 3396795037

