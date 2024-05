Bimbimbici 2024 con i Cicloverdi Fiab Napoli. Appuntamento al Largo Enrico Berlinguer, (Fermata Metro Toledo) alle ore nove

Durata: 4 h



Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Si svolge a maggio 2024 in tantissime piazze di tutta Italia.

L’edizione 2023 ha avuto più di 220 eventi in 18 regioni, oltre 220 città coinvolte per un totale di oltre 43.000 partecipanti!

La manifestazione si concretizza in un'allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini: un’ opportunità per pedalare insieme!



L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il “popolo” di Bimbimbici è costituito dalle persone (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere rispettando l’ambiente. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

“Andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce non solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà. Gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono adottati sin dall’infanzia” così si è espresso il Presidente di SIP Società Italiana di pediatria.

Quest'anno per tutti i bambini che parteciperanno all'evento ci sarà una sorpresa SPECIALE

PER LA PRIMA VOLTA condurremo l'esercito di BIMBIMBICI per le strade dell'incantevole centro storico di Napoli per giungere fino al CENTRO MUSEI DELLE SCIENZE NATURALI E FISICHE Via Paladino 39.

Qui grazie al contributo della www.knaturewildlife.com e in particolare a @Valerio Russo, uno dei zoologi professionisti della K'Nature che ci farà da guida, visiteremo il Museo Zoologico.

La visita al Museo Zoologico avrà lo scopo di offrire ai piccoli visitatori un momento di condivisione, di confronto e di riflessione sul tema della sostenibilità e della conservazione della biodiversità.

Ai bambini sarà spiegato come adottare uno stile di vita sostenibile sia necessario per la conservazione delle specie animali e vegetali.

"Un appuntamento da non perdere la visita al Centro Musei organizzata e coinvolgente per grandi e piccini, partecipate ne vale davvero la pena!!!"

Info Titti Vollero cell 3396795037