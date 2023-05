Bimbimbici 2023 con i Cicloverdi Fiab Napoli

Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Si svolge il 14 maggio 2023 in tantissime piazze di tutta Italia.

La manifestazione si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini: un’ opportunità per pedalare insieme”

L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il “popolo” di Bimbimbici è costituito dalle persone (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere rispettando l’ambiente. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

Nella nostra città l'appuntamento è domenica 14 maggio in Piazza del Plebiscito alle ore 10 da dove partirà l'allegra pedalata che percorrerà la ciclabile sul lungo mare. Ad ogni partecipante verrano dati in omaggio t-shirt, la merenda e gadget vari a ricordo della manifestazione tra cui l'utilissima borraccia donata ai bambini da ABC per ribadire che la nostra acqua è buona da bere.

Per i piccoli biker che parteciperanno alla manifestazione ci sarà quest'anno una sorpresa, "abbiamo infatti organizzato di portare i bambini a visitare il Museo Darwin Dohrn conosciuto anche come DaDoM: un museo particolarmente indicato per i piccoli appassionati di animali marini

Si tratterà di fare un viaggio nel tempo attraverso 3 miliardi di anni di evoluzione per conoscere i segreti della biodiversità marina e dell’adattamento degli organismi viventi nel mondo sottomarino. A condurre i bambini in questo affascinante viaggio ci sarà sempre il nostro fantastico Manlio".

Il costo del biglietto sarà di soli 3 euro da corrispondere al banchetto al momento swll'iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile cntattare cell. 3396795037 (Titti Vollero)