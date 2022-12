Bill Viola. Ritorno alla Vita: la mostra aperta per tutte le festività natalizie 

La mostra “Bill Viola. Ritorno alla Vita” sarà visitabile per tutto il periodo delle festività natalizie,fino all’8 gennaio 2023, all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo che, per l’occasione, ha riaperto al pubblico.

La mostra, curata da VanitasClub e Bill Viola Studio, in collaborazione con Asso. Gio. Ca. (Associazione Gioventù Cattolica), ha aperto le porte della chiesa, gioiello architettonico napoletano, in via Carlo de Cesare 30, nei Quartieri Spagnoli, alle spalle di via Toledo e a due passi da piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito.

Per le festività, la mostra sarà aperta il 24 e il 31 dicembre, dalle 10 alle 17, il 25 dicembre e il 1° gennaio, dalle 15 alle 20, e il 26 dicembre e il 6 gennaio, dalle 10 alle 20. Infine, il 27 dicembre e il 3 gennaio sarà aperta dalle 10 alle 20.

Fino a questo periodo speciale, è attiva una promozione che permetterà di usufruire di un forte sconto a chi acquisterà i biglietti online al link https://vanitasclub.org/bill-viola-napoli-ritorno-alla-vita/ .

L’allestimento comprende cinque video-opere di Bill Viola, appositamente selezionate dal Bill Viola Studio per la suggestiva location, affidata ad Asso. Gio. Ca.

All’interno della Chiesa, riaperta per l’occasione e che può essere apprezzata interamente durante la visita, Earth Martyr, Air Martyr, Fire Martyr e Water Martyr (2014), derivate dall'installazione video permanente su larga scala Martyrs (Earth, Air, Fire, Water), inaugurata nella Cattedrale di St. Paul a Londra, nel maggio del 2014, e Three Women (2008), parte della serie Trasfigurazioni, dedicate alla riflessione sul passare del tempo e sul processo attraverso il quale si trasforma l'interiorità di una persona.

Orari fino all’8 gennaio

dal mercoledì al lunedì ore 10-20 (martedì chiusura settimanale, tranne nei giorni 27 dicembre e 3 gennaio)

24 Dicembre e 31 Dicembre: aperta h 10-17

25 Dicembre e 1 Gennaio: aperta h 15-20

26 Dicembre e 6 Gennaio: aperta h 10-20

27 Dicembre e 3 Gennaio: aperta h 10-20

Biglietti

Intero: 10€

Ridotto under 18: 8€

Bambini fino a 5 anni: gratuito

Scolaresche: 5€ cad., insegnanti in accompagnamento gratuito

Acquisto online https://vanitasclub.org/bill-viola-napoli-ritorno-alla-vita/