Big Effe, “08:30 (La testa gira)" è il nuovo singolo dopo un anno dall’ultima release

Dopo un periodo di pausa, il talentuoso cantante Big Effe torna sulla scena musicale con una nuova energia travolgente. Durante il suo periodo di assenza ha vissuto un profondo periodo di cambiamento e riflessione, un percorso interiore che ha plasmato la sua arte in modo sorprendente. Così, il ritorno di BigEffe, segna un nuovo capitolo nella sua carriera, uno spartiacque che lo ha trasformato in un artista ancora più appassionato. E mentre continua il suo viaggio musicale, affiancato dalla label FUMO, dopo l’estate ci sarà il prossimo capitolo di questa straordinaria storia musicale.

8:30 (La testa gira) è il nuovo singolo di Big Effe prodotto da Daniele Franzese e Jeff. Il testo racconta la storia di un hangover in una mattina qualunque, con cui inizia la solita routine fatta di paure e ansie per il futuro dove trova spazio la voglia di voltare pagina.

Nonostante il desiderio di riscatto è come rimanere intrappolati nello stesso loop infinito in cui la testa gira così tanto da confondersi con i ricordi in discoteca della serata precedente. Il rifugio da questo malessere è un ‘bouquet’ di fiori, per calmarsi, sdraiarsi e non pensare più a niente.