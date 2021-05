BiciAmo Procida con i Cicloverdi Fiab Napoli

Evento organizzato da Titti Vollero per i Cicloverdi Fiab Napoli

Domenica 30 maggio Fiab Napoli Cicloverdi insieme con BiciAmo Procida organizza un giro dell'isola in bicicletta a moderata velocità ed elevata convivialità .......

Partenza ore 9,25 da Napoli Porta di Massa con traghetto Caremar, arrivo a Procida ore 10,25.

Stiamo verificando se sono previste agevolazioni per gruppi.

Il Comune di Procida ha concesso il Patrocinio all'iniziativa e garantirà tutte le condizioni di sicurezza del percorso.

Itinerario: Via Roma,Via Libertà,Piazza della Repubblica,Via Vittorio Emanuele, Chiesa S.Giacomo, Via SS. Annunziata, Via Regina Elena,Via Cesare Battisti, Via Flavio Gioia, Via Giovanni da Procida, Lungomare Cristoforo Colombo, Via Marina Chiaiolella, Via Simone Schiano, Via Solchiaro, Via Alcide De Gasperi.

Sarà con noi alla partenza ed alla fine del percorso il Prof. Salvatore di Liello docente dell'Università Federico II di Napoli, che ci illustrerà architettura e paesaggio dell'isola di Procida.

Inoltre, sono previsti anche interventi in cui si parlerà di mobilità ciclabile innovazione del codice della strada, prospettive sull'uso della biciclette a Procida, transizione ecologica manutenzione biciclette a cura di Antonio Brecciano.

Lungo il percorso saranno previste brevi soste nei luoghi più significativi dell'isola.

La ciclopasseggiata si concluderà in un ampia area di verde pubblico dove è possibile fermarsi senza assembramenti.

Infine, non potrà mancare un passaggio dalla splendida spiaggia della Chiaiolella, dove sarà possibile fermarsi al mare e consumare un pranzo a saccooppure a scelta acquistare cibo da asporto o prenotare in un ristorante del lungomare.

L'evento sarà effettuato nel rispetto della normativa di prevenzione del Covid 19.

Abbiamo contattato la società di navigazione Caremar per ottenere uno sconto di gruppo sul biglietto di A/R comprensivo di bicicletta. Ci hanno proposto per un gruppo di 26 persone biglietto di A/R + bicicletta € 29,40.

Pertanto, è opportuno che chi è interessato all'evento confermi la propria partecipazione oltre che sulla pagina FB anche a mezzo WA al numero che segue.

Info. Titti Vollero 3396795037

