Un bicchiere d'Arte alla Monteoliveto Home Gallery - Degustazioni Artistiche Trasversali

I #bicchieridarte ritornano questo mercoledì 6 dicembre per il secondo appuntamento nel periodo della mostra Neapolitan Dialogues.



Questa settimana "degusteremo" arte con gli occhi e con le papille! Antonio Conte ci porterà una sua opera e Clementina Sdino Starace della Storica Salumeria Sdino Starace 1878 di Pollena Trocchia, ci delizierà con alcune loro specialità gastronomiche.



A partire dalle 19 alla #monteolivetohomegallery in Piazza Matteotti 7



Per l'apertura della nuova stagione artistica 2023/2024 a Napoli, la "Monteoliveto Gallery" ha deciso di riaprire le porte della sua Home Gallery con la mostra "Neapolitan Dialogues/Dialoghi Napoletani".

Dal 28 novembre 2023 al 17 gennaio 2024, saranno esposte le opere di 6 artisti selezionati dalla galleria. Il presupposto è quello di presentare e creare un dialogo tra gli artisti e il pubblico napoletano ma anche un dialogo metaforico tra le opere.

Gli artisti che andranno a riempire gli spazi della Home Gallery saranno internazionali, italiani e napoletani. Questo andrà anche a creare un legame e un dialogo tra le varie scene artistiche toccate dalla Monteoliveto Gallery e porterà la Napoli ancora una volta al centro dell’arte contemporaneo internazionale. Durante questo evento, quindi, il napoletano Antonio Conte lancerà il suo grido d’aiuto verso l’emergenza climatica, con una forte vena caustica, quasi cinica mentre le opere

dell’olandese, Fred Couprie, ci trasporteranno nel suo mondo onirico fatto di danza, arte e musica che si vede e si può quasi toccare.

Gianmaria Giannetti, artista e poeta italiano, ci presenterà i suoi vari mondi ideali nei quali spesso i nostri ricordi e la memoria artistica collettiva (come le tele dei grandi maestri) sono invasi dalla sua espressione. Espressione che è la base dei volti creati, dipinti, fissati su tela dalla francese Alissa Thor, volti che ci guardano, ci salutano, ci interrogano insomma ci provocano qualcosa di bello, brutto o neutro ma in ogni caso smuovono qualcosa in noi, a volte senza neanche accorgercene.

Il pittore americano di origini belga, Max Werner, ci fà scoprire il nostro mondo sotto la sua particolare lente dotata di un iperrealismo estremo quasi utopico e paradossalmente leggermente surreale. Infine l’inglese David Whitfield ci permette di viaggiare verso un universo in cui visi e linee s’incontrano, si sovrappongono e lasciano libera la nostra immaginazione di creare l’interpretazione che più ci sembra giusta.