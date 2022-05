All'Istituto Comprensivo 'Cesare Pavese' si inaugura la Biblioteca Digitale

Indirizzo non disponibile

Il 31 maggio alle 17, inaugurazione della “Biblioteca Digitale” dell’I.C. “Cesare Pavese” di Napoli, un progetto fortemente innovativo, in linea con l’azione #24 del PNSD, aperta non solo all’Istituto ma all’intero territorio e a coloro che desiderino iscriversi.

Questo progetto prevede una completa digitalizzazione della Biblioteca Scolastica dell’Istituto, coinvolgendo attivamente gli studenti per apertura, organizzazione e gestione della stessa.

Parole chiave del progetto sono: promozione della lettura, protagonismo dello studente, riqualificazione degli spazi, con la biblioteca scolastica come “spazio aperto per l’apprendimento” e “ambiente di alfabetizzazione” all’uso delle risorse informatiche e digitali.

La Dott.ssa Caterina Cernicchiaro, Dirigente dell’Istituto, dopo i saluti di rito, sarà lieta di aprire finalmente la biblioteca a studenti e famiglie, nella certezza che essa diventerà parte integrante della vita culturale della comunità scolastica.

Numerose le Autorità e gli ospiti che interverranno all’inaugurazione: la Prof.ssa Maria Filippone, Vice-Sindaco ed Assessore all’Istruzione e alla Famiglia; Il Dott. Carlo Migliaccio, Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Ambiente; la Prof.ssa Viola Ardone, scrittrice e lo scrittore e umorista Napoletanista Amedeo Colella; l’Avv. Emanuela Criscuolo, Presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Cesare Pavese”; il Professor Gabriele Nuttini, Responsabile Scientifico del Progetto QLOUD EFT, esperto del settore, che ha formato alunni e docenti e la Dott.ssa Stefania Nebuloni, Presidente del Progetto QLOUD Scuola ETF; L’Animatore Digitale dell’Istituto, Prof Maurizio lo Schiavo, presenterà il progetto, di cui è Coordinatore e Referente, ed aiuterà i piccoli allievi a ripercorrere insieme le tappe che hanno portato alla realizzazione della Biblioteca, facendo anche simulazioni di catalogazione e di prestito.

Saranno presenti i docenti che hanno supportato i “giovani bibliotecari” nel loro lavoro e nella loro formazione nel corso dei mesi, e le famiglie degli allievi.

La nuova Biblioteca Digitale dell’I.C. “Cesare Pavese” incarna i principi dell’“Agenzia dello Studente”: gli allievi sono liberi di scegliere la propria lettura e di trovare le risorse che li aiutino a sviluppare i propri interessi, assecondando le proprie attitudini.

Tutti i libri presenti nella scuola, sono stati catalogati e digitalizzati dagli alunni, utilizzando l’innovativa piattaforma QLOUD SCUOLA, che sono stati i protagonisti assoluti del loro apprendimento, contribuendo con impegno ed idee al successo dell’iniziativa.

La partecipazione attiva degli allievi nell’allestimento di una Biblioteca Digitale è un unicum nel territorio