Biblioteca #benecomune: assemblea pubblica a Cercola

A Cercola un'assemblea pubblica per discutere della Biblioteca come bene comune. Appuntamento mercoledì 12 maggio, alle ore 18:30 presso Piazza della Libertà nei pressi del Municipio.

"Discuteremo finalmente in presenza - spiega l'Assessore ai Beni Comuni, Antonella Ferraro - pur rispettando tutte le precauzioni dovute alla crisi sanitaria da Covid-19, dopo una serie di confronti avvenuti esclusivamente online.

Nelle scorse settimane come amministrazione comunale abbiamo raccolto, sul portale dell'ente, decine di adesioni alla nostra iniziativa riguardante la Biblioteca "Giancarlo Siani", mediante cui cittadini e cittadine di Cercola e non solo hanno manifestato la volontà di essere protagonisti con le proprie idee ed energie nella riapertura e rilancio della biblioteca comunale. allo scopo di co-gestirla insieme alle istituzioni come "bene comune", in modo da realizzare a pieno le potenzialità culturali, sociali e aggregative del luogo.

Teniamo molto a questo esperimento civico-amministrativo, che si inserisce nel solco dei beni comuni e dell'amministrazione condivisa: vogliamo non solo che il progetto di gestione collaborativa della biblioteca riesca con successi, bensì anche che ciò possa ispirare numerose altre esperienze sul nostro territorio e su quelli limitrofi, fino a diventare una prassi amministrativa, civica e politica".