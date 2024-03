Biagio Izzo al Cilea con “Balcone a 3 piazze”

Decimo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli con lo spettacolo dal titolo “Balcone a 3 piazze” con Biagio Izzo e scritto da Mirko Setaro e Francesco Velona con la regia di Pino L’Abbate. Un "commedia degli equivoci" arguta e molto divertente con in scena Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Paciullo e le musiche sono di Antonio Caruso, le scene di Massimo Comune, i costumi di Federica Calabrese, le luci di Luigi Raia.

Torna in scena a Napoli, a grande richiesta, la coppia Izzo/Porfito che in questa commedia dà vita a due personaggi strepitosi, dalla comicità irresistibile ed energia contagiosa. Grazie allo straordinario successo Biagio Izzo ripropone, da assoluto protagonista, una pièce con situazioni ai limiti del paradosso. La storia dai risvolti ambigui, è basata sul tradimento, sulle relazioni di coppia e sull’amicizia. Oltre a divertire il pubblico, lo spettacolo, fa anche riflettere su tematiche complesse come l’amore e la coppia, e lancia un messaggio dall’epilogo positivo: nonostante tutto i problemi possono essere superati.

SINOSSI

Napoli. Antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto i collegamenti col resto d’Italia. Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti. Mentre è solo in casa sente bussare al balcone: un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare, è Riccardo, l’amante della vicina di casa, scappato sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è rientrato prima del previsto. La vicina però è Elis, giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di casa di Alfredo, che il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà anche recuperare il rapporto con sua moglie, e fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto.

La bufera inaspettata sconvolge i piani di tutti i personaggi, che si trovano quindi a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

INFO

“Balcone a 3 piazze” andrà in scena esclusivamente per gli abbonati il 20, 21, 22, 24 marzo alle ore 21:00 e il 23 marzo con un doppio spettacolo alle ore 17:15 e ore 21:00. Mentre i biglietti sono disponibili in prevendita per i giorni 4, 5, 6 aprile (alle ore 21:00) e 7 aprile alle ore 19:30.

Biglietti in prevendita esclusivamente nei giorni 4, 5, 6 aprile (ore 21:00) e 7 aprile (ore 19:30):

Platea euro 35 + d.p.

Galleria euro 30 + d.p.

https://teatrocilea.it/spettacoli/biagio-izzo-2/