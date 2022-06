Biagio Izzo con "Un giorno all'Improvviso" all'Arena Flegrea

Parte la programmazione 2022-2023 del Teatro Troisi che esordendo dall'Arena Flegrea il 1° luglio alle ore 21, propone Biagio Izzo, attore e regista con la commedia “Un giorno all'improvviso”.

Un appuntamento da non perdere con il noto beniamino del pubblico napoletano in scena nella più prestigiosa e famosa location per concerti e spettacoli all'aperto del sud Italia, insieme a Mario Porfito, Francesco Procopio e Rita Corrado.

«Nella magica notte del 10 Maggio 1987- si legge nelle note dello spettacolo scritto da Eduardo Tartaglia - Biagio, Mario, Francesco e Tonino, ebbri di felicità per la conquista dello scudetto del Napoli, si dissero addio su una spiaggia del litorale partenopeo. I quattro, in fondo, non erano mai stati amici nel senso tradizionale. Erano ''amici di stadio'', uniti solo dalla passione per il Napoli. Non fu dunque difficile perdersi di vista e non rivedersi più. Ma, evidentemente, non avevano mai dimenticato quel giuramento di quella notte: ''Semmai il Napoli dovesse andare in finale in Coppa dei Campioni, il giorno prima ci ritroveremo tutti qua!'' Ed eccoli di nuovo insieme, tra il ricordo dei divertimenti del passato e il desiderio di divertimento del futuro, la loro amicizia si vestirà di nuovi colori. L'Azzurro su tutti, ovviamente! L'azzurro del cielo, del mare e soprattutto l'azzurro del Napoli».

Divisa tra il teatro, la comicità e la grande musica, la rassegna all'Arena Flegrea chiamata "Poker d'Assi", andrà avanti con altri applauditi e popolari artisti tra cui Peppe Iodice con il suo "Peppy Summer" il prossimo 13 luglio; Sal Da Vinci, il 16 settembre e Christian De Sica il 23 settembre.