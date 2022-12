Benvenuti al Rione Sanità - La notte bianca

Al Rione Sanità si aprono le festività natalizie con la speciale Notte Bianca.

Venerdì 9 dicembre, aperture straordinarie ed eventi musicali animeranno i vicoli del Quartiere, che si coloreranno di arte e spettacolo con “Benvenuti al Rione Sanità - Sanità tà tà”.

Un evento, promosso dalla Fondazione di Comunità San Gennaro con la Rete Commercianti Sanità, che unisce storia e tradizione del Quartiere.

Le aperture straordinarie:

- Ipogeo dei Cristallini

- Necropoli Ellenistica di Neapolis

- Acquedotto Augusteo del Serino

- Casa Sanità

- Catacombe di San Gaudioso e Basilica di Santa Maria della Sanità;

I luoghi in cui si svolgeranno gli eventi e spettacoli:

- Piazzetta Crociferi (Sciò)

- Via fuori Porta San Gennaro

- Via Sanità 12 (Gradoni)

- Antica Cantina Sepe

- Via Cristallini 78 (da Pasquale)

- Da Via Vergini a Piazza Sanità

- Via Sanità 30 (La Brasiliana)