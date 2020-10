Benessere, cultura e sport alla Reggia di Portici: lezioni di pilates e yoga

Benessere per il corpo e per la mente. Sabato 10 ottobre si terranno lezioni di pilates e yoga nella splendida cornice della Reggia di Portici (pilates alle ore 11.00, yoga alle ore 17.00).

Le lezioni proseguiranno ogni sabato di ottobre e ogni sabato di novembre.

Immersi nella quiete delle sale della splendida residenza borbonica si potrà vivere un’esperienza di rilassamento e distensione.

Un connubio che unisce la salute fisica e il benessere della mente, lo sport e la cultura in un unico luogo per un momento di riflessione che abbraccia arte e sport.

Benessere in Reggia ha l’obiettivo di portare l’attività fisica in posti non convenzionali, nell’idea che si possano unire sport, benessere e cultura in qualunque spazio della città.

Il programma completo

PILATES

(ogni sabato mattina)

Ottobre

10, 17, 24, 31 > dalle 11:00 alle 12:00

Novembre

7, 14, 21, 28 > dalle 11:00 alle 12:00

YOGA

Ottobre

10 e 24 > dalle ore 17:00 alle 19:30)

Novembre

7 e 21 > dalle ore 17:00 alle 19:30

PRENOTAZIONE OBBLITARIA ONLINE (entro le ore 12.00 di ogni venerdì antecedente le lezioni)

shop.visitarecentromusa.it/it/ticket/biglietti

Per informazioni è possibile rivolgersi a info@centromusa.it o telefonare ai numeri: 0812532016 – 0812532007 (dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 18:30).

Costi

PILATES

1 lezione 9 €

4 lezioni: 30€ + 1 biglietto omaggio per l’ingresso musei (cedibili)

8 lezioni: 60 € + 2 biglietti omaggio per l’ingresso musei (cedibili)

Il pacchetto è acquistabile fino al 10 ottobre (entro la prima lezione)

YOGA

1 lezione 9 €

4 lezioni: 28 € + 1 biglietto omaggio per l’ingresso ai musei

Gratuito under 5

Per il pilates si consiglia abiti comodi e un tappetino.

Per lo yoga si consigliano abiti comodi, un tappetino ed un pareo o una leggera coperta per la pratica di yoga nidr.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE

shop.visitarecentromusa.it/it/ticket/biglietti

COME RAGGIUNGERE LA REGGIA

In treno: circumvesuviana fermata Portici-via Libertà o FS fermata Portici-Ercolano

In auto: uscita Ercolano scavi dell'autostrada A3 Napoli-Salerno

PARCHEGGIO INTERNO GRATUITO