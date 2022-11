Benedetta Rossi incontra i fan a Napoli e firma copie di "Benvenuti in casa mia!"

Tappa a Napoli per Benedetta Rossi. Domenica 13 novembre, alle 16, la nota e amatissima food blogger sarà alla Feltrinelli di piazza dei Martiri per incontrare i fan e firmare copie del suo nuovo libro "Benvenuti in casa mia!".

Il libro è una raccolta di ricette, ma anche di semplici idee e consigli per risparmiare in cucina e in casa.

"Ci tengo a ricordarvi che i miei eventi sono sempre gratuiti e aperti a tutti - spiega Benedetta Rossi sulle seguitissime pagine social di Fatto in casa da Benedetta -, anche a chi non vuole comprare il libro, io sarò sul posto per tutto il tempo necessario per un saluto, una firma e una foto insieme".