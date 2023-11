Benedetta Riccio alla fiera Aestetica con masterclass e tante novità in tema make-up

Torna Aestetica, la più grande fiera d’estetica del Sud Italia a cui partecipano professionisti della bellezza, del benessere e dell’acconciatura.

Tra questi, protagonista sarà Benedetta Riccio make up artist e founder della Bendetta Riccio, azienda del settore make-up.

Dall’11 al 13 novembre presso la Mostra d’Oltremare l’imprenditrice campana presenterà un’area dedicata dove fornire info sui corsi previsti della nuova stagione e masterclass.

Un altro angolo sarà orientato invece alla vendita con alcune promo dedicate nella vasta scelta di prodotti rigorosamente 100% made in Italy.

Tra le novità presentate in anteprima assoluta in fiera, l’eyeliner nero adatto a chi vuole ottenere un effetto intenso e uno sguardo sensuale e profondo e il gloss Diamond, per labbra brillanti e voluminose, dall’elegante design su cui spicca un iconico diamante. Tante e ancora top secret le sorprese che aspettano addetti ai lavori, clienti e tutte le Benedetta Riccio girls.