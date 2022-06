Torna Bellini Kids, il teatro dedicato ai più piccini

Presentata la Stagione 2022|2023 Kids del Teatro Bellini, curata anche quest'anno da "Il Teatro nel baule", un collettivo di attori, formatori e registi che ha deciso di dar vita ad una compagnia teatrale che operi sul territorio con il proprio linguaggio e con la propria poetica. Per questo la parola “curare” è proprio il termine giusto.

“Avere cura del nostro pubblico significa creare un luogo in cui si faccia esperienza di incontro. L'incontro è sempre sorprendente quando a trovarsi insieme sono i sogni di bambini ed adulti, generando lo stupore dell'inatteso”.

Per la stagione 2022/2023 non ci saranno solo spettacoli teatrali ma anche eventi emozionanti, personaggi straordinari, atelier di creazione per piccoli e piccolissimi e un osservatorio fantastico per scoprire i segreti del teatro… Insomma sarà un anno teatrale tutto da scoprire.

Programma:

16 ottobre

CENTOPAROLE

regia Susanna Poole

con Rosaria Bisceglia, Sofia Campanile, Roberta Di Domenico De Caro, Susanna Poole, Cinzia Romanucci

musicista Carlo Melito

una produzione Teatro dei Sensi Rosa Prìstina

dai 3 anni

Come si può raccontare, oltre le parole?

Si può raccontare con il tatto, con gli odori, con i suoni?

Un oggetto può diventare metafora di altro?

Saranno i piccoli spettatori in sala i protagonisti di CENTOPAROLE, uno spettacolo sensoriale costruito intorno agli archetipi degli elementi naturali. Nello spazio illuminato da luci soffuse, guidati da un attore musicista, i piccoli protagonisti-viaggiatori incontreranno cinque speciali personaggi: i quattro elementi naturali e un misterioso elemento magico. Servirà tutto l’aiuto dei bambini per entrare in queste storie e far sì che i personaggi ci rivelino i loro segreti.

>>><<<

13 novembre | Piccolo Bellini

TANGRAM

testo e regia Andrea Buzzetti

collaborazione alla messa in scena Enrico Montalbani

con Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini, Lorenzo Monti

un ringraziamento speciale a Bruno Frabetti, Sara Lanzi, Gianluigi Marra, Margherita Molinazzi che hanno collaborato alla ricerca artistica

una produzione La Baracca - Testoni Ragazzi

da 1 a 4 anni

Il Tangram è un famoso rompicapo cinese, in cui un quadrato perfetto riesce a dividersi in sette forme geometriche, dalle quali, a loro volta, è possibile creare una serie pressoché infinita di figure. Così, allo stesso modo del gioco, in scena tre personaggi ci raccontano di un viaggio che finirà per diventare tante altre “cose”. Attraversando luoghi conosciuti e altri inesplorati, i tre incontreranno strani personaggi e giocando con loro finiranno per perdersi. Solo la fiducia e l’aiuto reciproco riusciranno a farli tornare a casa, consapevoli di aver condiviso un’esperienza che non li ha solo aiutati a crescere ma soprattutto a fidarsi l’uno dell’altro.

>>><<<

27 novembre

HANSEL E GRETEL

di e con Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio

produzione Il Teatro nel Baule

debutto nazionale

dai 4 anni

"Qualunque cosa accada io sono con te, Hansel

Qualunque cosa accada io sono con te, Gretel”

Un legame indissolubile e misterioso, fatto di complicità e sfide, quello che caratterizza il rapporto sorella-fratello. Attraversando la fiaba dei Grimm incontriamo Hansel e Gretel, che lontani dalla mamma e dal papà, devono affrontare un viaggio fatto di paure e misteri. Ci vuole coraggio per crescere e diventare grandi. In questo spettacolo, una partitura di voci oggetti e luci, prende vita un'avventura pericolosa fatta di momenti esilaranti e poetici in cui, come in tutte le più belle fiabe, il finale è sempre una vittoria.

>>><<<

11 dicembre

PACCOTTIGLIA DELUXE

Cialtroneria di qualità superiore!

di e con Alessandro Galletti e Francesco Garuti

una produzione Circo Pacco

in collaborazione con Atelier Teatro Fisico | Spazio Non C’è | Officine Creative Torino

dai 3 anni

Dicono sia un Pacco! Ma non sarà una semplice Paccottiglia. Uno spettacolo in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a Frank Duro e Gustavo Leumann, due autentici cialtroni che ad ogni giro di pista, nel tentativo di allestire il loro spettacolo, cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico. Nelle loro mani e sulle loro spalle tutto un circo privo di tendone, dove si sfidano a colpi di numeri al limite del ridicolo, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili.

>>><<<

26 dicembre e 6 e 8 gennaio

STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI

tratto dall’omonimo libro di Dumas, che ispirò ?ajkovskij per il suo celebre balletto Lo Schiaccianoci

da un’idea di Simona Di Maio

con Luca Di Tommaso e Simona Di Maio

regia e drammaturgia Sebastiano Coticelli e Simona DI Maio

una produzione Il Teatro nel Baule

In questa riscrittura dello Schiaccianoci, due sono i temi portanti: credere e amare. Drosselmeyer, lo zio inventore di automi di questa storia, invita Maria, sua nipote, a non smettere di credere nello schiaccianoci e nel segreto di cui questo è portatore perché solo in questo modo il re dei topi potrà essere sconfitto. Un invito quello dello zio a tutti i bambini del mondo: credere alla “meraviglia”, una misteriosa magia che solo attraverso una sincera fantasia può aver luogo; e così per l’amore, nella sua forma più semplice ed autentica quella dell’amore che supera ogni apparenza.

>>><<<

22 gennaio

VOGLIO LA LUNA

ideazione e regia Simone Guerro e Lucia Palozzi

con Fabio Spadoni, Simone Guerro, Silvia Barchiesi

allestimento e figure Ilaria Sebastianelli, Alessio Pacci

una produzione Teatro Giovani Teatro Pirata

dai 3 anni

Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi ma soprattutto con i rimproveri della mamma. Non è per niente tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai come lui vorrebbe. Finché una notte, come per magia, si accorge che lì, proprio nella sua camera, è venuta a trovarlo la luna! Fabio non è mai stato così felice. Decide che vuole averla a tutti i costi e parte per una fantastica avventura alla fine della quale riesce a catturare la luna e a portarla in camera sua. Gli sembra che tutti i suoi problemi siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che nel mondo, senza più la luna nel cielo, i problemi sono appena cominciati. Comprenderà allora che non sempre si può volere tutto per sé ciò che appartiene anche agli altri.

>>><<<

12 febbraio

AMARBARÍ

ideazione, creazione, performer Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio

compagnia Unterwasser

produzione esecutiva Pilar Ternera / NTC

con il sostegno di Ondadurto Residenza | Contact Zones | Periferie Artistiche | StraliguTeatro

dai 3 anni

Amarbarì, che in lingua Bengali significa “casa mia”, è un’ avvolgente performance di ombre per viaggiatori di ogni età, una piccola e colorata installazione di suoni e luci in movimento. In questa casa mobile aperta e ospitale, un palazzo incantato affacciato sul mondo, si affermerà il diritto all’esplorazione, alla libera circolazione di tutte le creature sulla Terra. Perché il viaggio, la libertà e la conoscenza sono le ricchezze più grandi a cui si possa aspirare. E così fondali marini, calde città variopinte e cieli attraversati da mongolfiere prendono vita da proiezioni di sagome e sculture mobili di legno, fil di ferro e vetro colorato.

Dopo la performance il pubblico potrà sperimentare la tecnica del teatro d’ombre, muovendo sagome colorate e componendo quadri e scenari fantasiosi.

>>><<<

26 febbraio | Piccolo Bellini

LA SCATOLA

compagnia Il Teatro nel Baule

Debutto nazionale

da 1 a 5 anni

“La scatola è il nido, il luogo sicuro, lo spazio conosciuto.

Fuori c’è l’altro, c’è tutto il mondo.

E delle volte il mondo fa paura, o forse sono io ad avere paura del mondo?”

Improvvisamente in una foresta arriva una scatola, proprio così, una piccola scatola. Ha due buchini, come per guardare fuori. Ci sarà qualcuno? Dentro c’è qualcosa che non vuole assolutamente uscire. Poi finalmente… Una storia d’amicizia che parla del prendersi cura di chi ancora non è pronto a confrontarsi con il mondo, una storia d’attesa che racconta della pazienza e dell’amore che sa aspettare il momento giusto.

>>><<<

26 marzo

PERCHÉ

di e con Silvano Antonelli

uno spettacolo Compagnia Teatrale Stilema

dai 4 anni

Un padre entra in scena, si accascia su una poltrona e inizia a leggere un quotidiano.Ma viene continuamente interrotto da qualcuno. Chi è? E' un bambino–pupazzo,formato da alcuni vestiti "casualmente" sovrapposti, che interloquisce con un papà stanco, dopo una giornata di lavoro, ponendo continue domande e costringendolo a distrarsi dalla lettura per cercare le risposte. Il papà inventa continue risposte in un gioco di manipolazione dei giornali che lo circondano. La necessità e il desiderio di comunicare faranno diventare i giornali, di volta in volta, altro: animali, sogni, mostri, universi lontani, piccole e grandi fantasie.

>>><<<

23 aprile

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO

Il tenace soldatino di piombo. Un film da palcoscenico

da Hans Christian Andersen

un’idea di Fabrizio Pallara

di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara

una coproduzione teatrodelleapparizioni | Teatro Accettella | CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

dai 4 anni

Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e caldo, per raccontare la storia del soldatino di piombo e dalla sua ballerina. La celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un “film teatrale” proiettato su un grande schermo in diretta. Due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto, quello teatrale e quello cinematografico, che si svelano e misurano per unirsi e raccontare una grande storia d’amore.