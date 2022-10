Bellini Kids al via con "Centoparole"

Torna la Stagione Kids del Teatro Bellini a cura de Il Teatro Nel Baule. Al via un anno ricco di emozioni con spettacoli, laboratori ed eventi speciali per grandi e piccini.

Si parte il 16 ottobre con Centoparole, con la regia di regia Susanna Poole.

con

Rosaria Bisceglia, Eleonora Longobardi, Roberta Di Domenico De Caro,

Susanna Poole, Cinzia Romanucci

musicista Carlo Melito

regia Susanna Poole

produzione Teatro dei Sensi Rosa Prìstina

Come si può raccontare, oltre le parole?

Si può raccontare con il tatto, con gli odori, con i suoni?

Un oggetto può diventare metafora di altro?

Nel teatro tradizionale immagini e parole raccontano una storia. Esistono narrazioni letterali per le quali il disegno di un toro rappresenta un toro, un sorriso vuol dire felicità, e via dicendo…

Nel teatro sensoriale l’immagine non svela ma suggerisce qualcosa, è come l’ombra di ciò che non si vede. Importante è quel che resta nascosto e di cui sentiamo solo un profumo o un suono, che ci portano davvero lontano nel nostro immaginario personale. La poetica sensoriale suggerisce il racconto attraverso metafore: un vetro appannato diventa la tela di un pittore, un palloncino diventa una mongolfiera, un pezzo di ferro piegato diventa un toro, ma poi diventa qualcos’altro e così via…

CENTOPAROLE è uno spettacolo sensoriale che mette i giovanissimi spettatori al centro della scena: saranno loro i protagonisti della storia, veri e propri viaggiatori in un mondo immaginario costruito intorno agli archetipi degli elementi naturali. Nello spazio illuminato da piccole luci soffuse, i nostri piccoli viaggiatori guidati da un attore musicista, incontreranno 5 personaggi, ciascuno dei quali incarna uno dei quattro elementi naturali… più un quinto elemento magico e misterioso.

Ma perché le magiche abitanti appaiano è necessario che i bambini seguano alcune semplici regole. Solo così potranno entrare nelle storie (letteralmente) a piedi nudi e senza fare alcun rumore, poiché in questo mondo magico le parole sono sussurrate… Durante lo spettacolo i bambini vivranno momenti collettivi di musica e danza ed altri momenti in cui saranno divisi in gruppi più piccoli per ascoltare i magici segreti degli elementi della natura.

INFO:

16 ottobre, h. 10:00, 11:30 e 12:30

Età consigliata 3-8 anni

Prezzi: 12€ Adulti / 8€ Bambini

Durata: 60 minuti