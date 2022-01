Befana a Città della Scienza: tanti eventi in programma per bambini di tutte le età

Divertimento, golose sorprese e un pizzico di scienza: la giornata della Befana, giovedì 6 gennaio a Città della Scienza sarà animata da un ricco programma di eventi ed attività per bambini di tutte le età.

Tra gli appuntamenti imperdibili il live show “Insetti&Co” che avrà come protagonisti organismi reali e modelli per mostrare le incredibili meraviglie del mondo degli Insetti. Sotto i riflettori un gruppo di invertebrati, molto spesso temuto, ma indispensabile per la vita sul nostro Pianeta. Dalla terra al cielo ancora un science show ma questa volta dedicato allo spazio “Non la solita cometa!”: con acqua, sabbia, terriccio, ammoniaca, carbone e ghiaccio secco insieme ai comunicatori della scienza de Le Nuvole sarà possibile eseguire uno speciale procedimento per realizzare una cometa da toccare con mano e scoprire di più su questi brillanti oggetti celesti molto freddi, caratterizzati da una luminosa chioma e da una coda. Non mancherà la tradizionale Tombola rivisitata in chiave scientifica con un cartellone gigante di curiosità da scoprire. Infine con “Colour Attack! - pittura creativa” tempere, stencil, pennarelli libereranno la fantasia dei più piccoli, a partire dai 3 anni.Il pubblico potrà inoltre visitare ancora la nuova isola tematica, Sars- Cov-2: Il Virus che ci ha cambiato la vita, allestita all’interno del museo Corporea, che con video, installazioni multimediali e dimostrazioni interattive racconta la pandemia, le sfide che attendono ancora il mondo della ricerca ma anche la società con i suoi adattamenti e le sue trasformazioni; la mostra Insetti&co dedicata all’affascinante mondo dei piccoli invertebrati; la mostra 7 passi nella sostenibilità, in cui cimentarsi nella costruzione di abitazioni intelligenti e sostenibili e naturalmente il museo Corporea e gli affascinanti spettacoli del Planetario.

per info www.cittadellascienza.it

Modalità di accesso e visita

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Governo del 23 dicembre 2021, dal 24 dicembre per accedere al Planetario è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Super Green Pass, unitamente a un valido documento di identità, e indossino una mascherina FFP2. Il Super Green Pass non è richiesto ai minori di anni 12.

Dal 10 gennaio 2022 per accedere a Città della Scienza è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Super Green Pass, unitamente a un valido documento di identità. Tale norma non si applica ai minori di anni 12.

Fino al 9 gennaio, invece, per accedere a Città della Scienza è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass base, unitamente a un valido documento di identità (rif.: circolare n. 23973538 del 03.12.2021 del Ministero della Cultura) e, per accedere al Planetario, esibiscano il Super Green Pass e indossino la mascherina FFP2.

ATTENZIONE, QUINDI, IN CASO DI ACQUISTO DEL BIGLIETTO ONLINE. NEL CASO, NON SI GARANTISCE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO.

Il personale verificherà la validità del Super Green Pass e l’uso corretto della mascherina FFP2.