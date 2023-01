Weekend dell’Epifania 2023 al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Tre mostre in corso al Museo e Real Bosco di Capodimonte per il weekend dell’Epifania 2023 e sabato 7 gennaio alle ore 10.30 la “Cantatella dei Pastori”, liberamente ispirata alla più celebre “Cantata dei Pastori”. Per tutti i visitatori, adulti e piccini, l’associazione MusiCapodimonte propone le performance della Compagnia Arcoscenico nelle sale dell’Appartamento Reale al primo piano, mentre le note del M° Rosario Ruggiero al pianoforte risuoneranno nel Salone delle Feste durante il weekend.

Il Museo e il Real Bosco saranno sempre aperti, nei consueti orari. La Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco con il nuovo decoro dell’architetto Santiago Calatrava sarà visitabile venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 (dalle ore 10.00 alle 16.00), salvo avverse condizioni meteo.

Ecco le mostre in corso:

Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli, prorogata fino al 31 marzo 2023 (secondo piano dalle 10 -17.30 con ultimo ingresso alle 17.00)

Salvatore Emblema (secondo e terzo piano 10-17.30 con ultimo ingresso alle 17.00, Cellaio nel Real Bosco venerdì, sabato e domenica apertura dalle ore 10.00 fino alle ore 16.00 con ultimo ingresso alle ore 15.30)

Flavio Favelli. Interno con Marmi (secondo piano dalle ore 10.00 alle ore 17.30 con ultimo accesso alle ore 17.00).

Inoltre, sabato 7 gennaio 2023 alle ore 10.30 ci sarà la Cantatella dei Pastori, liberamente ispirata alla Cantata dei Pastori, uno spettacolo per bambini: Razzullo e Sarchiapone saranno in scena nei cortili monumentali della Reggia di Capodimonte per omaggiare un’antica tradizione presente a Napoli da sempre e riadattata per il giovane pubblico.

