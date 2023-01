La Befana arriva all'Igloo Christmas Village di Sorrento

Prezzo non disponibile

In occasione dell'Epifania, l'Igloo Christmas Village di Sorrento propone tre appuntamenti. Per l'intera giornata del 6 gennaio, la Befana accoglierà i bambini a villa Fiorentino, con spettacoli ed intrattenimento, dal presepe virtuale in 3D al trucca bimbi, dall'incontro con gli amatissimi Grinch, Olaf e tanti altri.

Dalle ore 18, la parata dei Re Magi, che partirà da piazza Tasso e proseguirà su corso Italia, fino a piazza Andrea Veniero. Ad accompagnare i protagonisti in costume della sfilata, la musica del collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone una miscela di suoni funk e easy, carburante di un viaggio fatto da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana.

Dalle ore 18, in villa Fiorentino, il concerto Michael Bublè Tribute, con una formazione capitanata da Riccardo Retrosi. Due ore con le canzoni, le atmosfere, lo swing e il pop del mitico crooner italo canadese.

L'Igloo Christmas Village, organizzato dall'associazione D2 eventi con il patrocinio del Comune di Sorrento, si concluderà domenica 8 gennaio con una giornata tutta dedicata ai bambini, con tante sorprese.