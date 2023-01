Grande festa al Castello quattrocentesco per l'arrivo della Befana

“Il 6 Gennaio arriva la Befana al Castello di Lucrezia D’Alagno di Somma Vesuviana. Il Castello è conosciuto con il nome di Castello di Totò. Sarà una grande festa che avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 20. Sarà una festa con musica, animazione, giochi e doni. Un evento davvero bello e per tutti. Per le famiglie, per i ragazzi e per i bambini”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Apriranno dunque le sale del Castello del ‘400

“Il castello è di origine Aragonese – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana – e fu voluto da Lucrezia D’Alagno amante del Re Alfonso D’Aragona, nel 1458. Il castello è in una posizione strategica, verso la parte leggermente alta del paese, a ridosso del centro storico del Casamale ed è appartenuto anche a Giovanna III d’Aragona. Oggi il monumento quattrocentesco è di proprietà del Comune. Lo apriremo nuovamente in occasione della Festa della Befana del 6 Gennaio. Al Castello i ragazzi, le famiglie, i bambini, troveranno il Villaggio della Befana con tanto divertimento, molta animazione, musica per tutti! Domani, 5 Gennaio, nuovo spettacolo al Teatro Summarte di Somma Vesuviana. Abbiamo puntato molto sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Domani, dalle ore 20 lo spettacolo di Danilo De Falco con la musica popolare”.

Continuano i Campi di Natale.

“Domani ancora Campi di Natale, ma questa volta in località Rione Trieste – ha affermato Rubina Allocca, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano - alla Santa Maria di Costantinopoli dove si terranno fino all’8 Gennaio”.