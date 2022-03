Beatrice Valente chiude Pignatelli in Jazz

Orario non disponibile

Gran finale per la quarta edizione di Pignatelli in jazz, festival ideato e diretto dalla cantante jazz Emilia Zamuner e ospitata nella suggestiva veranda Neoclassica di Villa Pignatelli.

La rassegna chiuderà i suoi appuntamenti di marzo domenica 27 con il concerto della contrabbassista e cantante Beatrice Valente. Affiancata da Ergio Valente (pianoforte), Massimo Barrella (chitarra) e Rocco Sagaria (batteria), la giovane artista classe 1993 di origini mondragonesi, già allieva del M° Rino Zurzolo, presenterà al pubblico lo spettacolo “Play what you feel”, un viaggio musicale attraverso le tipiche sonorità di New Orleans, fino ad arrivare al calore di Rio De Janeiro, senza trascurare le proprie radici partenopee.

Per quest’anno, l’apertura di ogni concerto sarà affidata agli allievi del corso di canto jazz del Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno cui seguirà un breve momento dedicato a consigli di lettura a cura della casa editrice Polidoro Editore. Un’inedita sinergia culturale che testimonia, ancora una volta, le eccellenze campane in ambito artistico.

La manifestazione è promossa dalla Fondazione F. M. Napolitano in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e con la Direzione di Villa Pignatelli.

I biglietti (10 euro) sono disponibili in prevendita online su https://www.etes.it e nelle prevendite abituali, oppure a partire dalle ore 10.45 il giorno dei concerti a Villa Pignatelli.